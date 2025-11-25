Procurilo: Ukrajina prihvatila mirovni plan Donalda Trumpa

Ukrajina je pristala na mirovni prijedlog koji je izradila administracija Donalda Trumpa, uz nekoliko manjih detalja koje se još uvijek razrađuju, objavili su američki mediji pozivajući se na visokog američkog dužnosnika, javlja Sky News.

Washington je prošlog tjedna Kijevu poslao početni plan od 28 točaka, nakon čega su američki i ukrajinski predstavnici tijekom kriznih pregovora u Ženevi izradili zajednički protuprijedlog.

Europski saveznici, koji su također pripremili svoju verziju plana, posljednjih su dana užurbano organizirali sastanke kako bi pratili tempo pregovora.

Ova vijest dolazi nakon izvješća da su se američki i ruski dužnosnici, uključujući ministra američke vojske Dana Driscolla, danas sastali na razgovorima u Abu Dhabiju.

Starmer o Putinovim 'ambicijama'

Britanski premijer Keir Starmer je na pitanje o najnovijoj vijesti da je Ukrajina pristala na mirovni sporazum, rekao da očekuje da bi to moglo biti samo ažuriranje pregovora u Ženevi radi revizije američkog mirovnog plana, a ne potpuni i cjeloviti sporazum.

Ipak, kaže da će morati provjeriti najnovije vijesti. "Na Rusiju se mora izvršiti svaki pritisak" da prihvati mir, napomenuo je.

"Ovo se tiče Europe, kao i Ukrajine. Putinove ambicije nisu ograničene samo na Ukrajinu, čega su susjedne zemlje intenzivno svjesne."