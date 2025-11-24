Pregovarači napustili Ženevu, oglasio se Kremlj, a Trump objavio znakovitu poruku

Nakon intenzivnog i, kako ga diplomati opisuju, iscrpljujućeg dana, pregovori u Ženevi su završeni – barem privremeno. Ključni pregovarači već su napustili Švicarsku, a napetost i dalje visi u zraku.

Američki državni tajnik Marco Rubio sinoć je odletio iz Ženeve, dok se ukrajinsko izaslanstvo odmah vratilo u Kijev, potvrdili su ukrajinski državni mediji koji prate proces iz sata u sat. Diplomati prisutni u Ženevi kažu da je grad napustio i Jonathan Powell, britanski sigurnosni savjetnik.

Rubio je još jučer dao naslutiti da se posao ne završava odlaskom iz Ženeve. Naprotiv – prema njegovim riječima, mirovni prijedlog ostaje “živi, dinamični dokument” koji se razvija već tri tjedna prije samog susreta delegacija.

“Na tehničkoj razini radi cijeli niz ljudi koji su stalno angažirani na ovome”, rekao je Rubio novinarima prije odlaska iz Švicarske. “Postoji nekoliko tehničkih točaka za koje očekujemo odgovore ili prijedloge u sljedeća 24 sata. Ovo je proces koji traje.”

Američki cilj: sve ključne aktere za istim stolom

Iako su sastanci zatvoreni za javnost, jasno je kako je američki plan bio okupiti sve bitne igrače i pokušati “ispeglati” najspornija pitanja – od sigurnosnih jamstava, preko teritorijalnih uvjeta, do načina eventualnog nadzora primirja. Rubio tvrdi da su u tome napravili “velik pomak”, iako nikakvi detalji nisu procurili.

Diplomati u Ženevi, međutim, neslužbeno govore da je atmosfera bila “intenzivna, ali konstruktivna”, te da se pregovori sada sele iz pregovaračkih soba u predsjedničke urede.

Sljedeći korak: sve ide na stol predsjednicima

Kako stvari stoje, predstavnici SAD-a, Ujedinjenog Kraljevstva i Ukrajine sada se vraćaju svojim čelnicima s izvještajima o napretku i preostalim “minama” u dokumentu.

Ništa još nije finalizirano – ali proces, kažu, ide dalje. Gdje i kako, bit će jasnije u narednim danima, kada se očekuju prve reakcije američkog predsjednika Trumpa i ukrajinskog predsjednika Zelenskog.

Ženeva je gotova – ali dogovor tek treba početi.

Zelenski: 'Tražimo kompromise koji će nas ojačati, ali ne i oslabiti'

Ukrajina će nastaviti surađivati ​​s partnerima, uključujući SAD, na mirovnim prijedlozima, rekao je predsjednik Volodimir Zelenski ponedjeljak, drugog dana razgovora u Švicarskoj nakon što je Washington predložio plan kojim se poziva na ustupke Kijeva.

„Svi nastavljamo surađivati ​​s partnerima, posebno sa Sjedinjenim Državama, kako bismo tražili kompromise koji će nas ojačati, ali ne i oslabiti“, rekao je Zelenskij putem video veze iz Švedske gdje je prisustvovao samitu zemalja koje traže rusko povlačenje, uključujući i okupirani ukrajinski poluotok Krim.

U nedjelju su Ukrajina i Sjedinjene Države u zajedničkoj izjavi objavile da su nakon razgovora u Ženevi izradile „unaprijeđeni mirovni okvir“, premda nisu dale detalje.

Zelenski je rekao da Rusija mora platiti za rat u Ukrajini i da je odluka o korištenju zamrznute ruske imovine ključna. „Trenutno smo u kritičnom trenutku“, rekao je. „U medijima je puno buke, i sav taj politički pritisak, i još veća odgovornost za odluke koje su pred nama“, dodao je.

Sjedinjene Države i Ukrajina nastavile su u ponedjeljak u Švicarskoj razgovore kako bi izradile obostrano prihvatljiv mirovni plan, nakon što su se složile izmijeniti američki prijedlog koji su Kijev i njegovi europski saveznici ocijenili kao popis želja Kremlja.

Washington i Kijev u zajedničkoj su izjavi rekli da su nakon prvog dana razgovora u Ženevi u nedjelju izradili "pročišćeni mirovni okvir", iako nisu naveli detalje.

Sjedinjene Države iznenadile su Kijev i europske zemlje mirovnim planom od 28 točaka prošli tjedan, dajući Ukrajini rok do četvrtka da pristane na okvir za okončanje najsmrtonosnijeg rata u Europi od Drugog svjetskog rata.

Nakon nedjeljnih razgovora nije objavljena izjava o tome kako će revidirani plan rješavati sporna pitanja poput toga kako jamčiti sigurnost Ukrajine od budućih ruskih prijetnji i kako financirati obnovu Ukrajine.

Američki predsjednik Donald Trump nastavio je pritisak na Ukrajinu da postigne dogovor. Državni tajnik Marco Rubio, koji je predvodio američku delegaciju tijekom nedjeljnih razgovora, rekao je da rok za postizanje dogovora do četvrtka možda neće biti nepromjenjiv.

Zelenski bi mogao otputovati u Sjedinjene Države već ovog tjedna kako bi s Trumpom razgovarao o najosjetljivijim aspektima plana, prema izvorima upoznatima s tim pitanjem.

U početnom prijedlogu od 28 točaka koji su Sjedinjene Države iznijele prošli tjedan, Ukrajina je pozvana da se odrekne više teritorija, prihvati ograničenja svoje vojske i odustane od svojih ambicija za pridruživanje NATO-u, što su ruski zahtjevi koje Ukrajinci već dugo odbacuju.

Izvorni plan iznenadio je čak i neke američke dužnosnike. Dva izvora rekla su u subotu da je izrađen na sastanku u Miamiju u listopadu, na kojem su sudjelovali posebni izaslanik Steve Witkoff, Trumpov zet Jared Kushner i Kiril Dmitriev, ruski izaslanik koji je pod američkim sankcijama.

Oglasio se i Trump

Donald Trump oglasio se na društvenim mrežama kako bi dao novu izjavu o mirovnim pregovorima za Ukrajinu.

U kratkoj poruci na svojoj platformi Truth Social, američki predsjednik poručuje:

**"Je li doista moguće da se postiže veliki napredak u mirovnim pregovorima između Rusije i Ukrajine???

Ne vjerujte dok ne vidite, ali možda se upravo događa nešto dobro."**

Njegov najnoviji komentar dolazi dan nakon što je u dužem obraćanju izjavio da je ukrajinsko vodstvo pokazalo "NULTU ZAHVALNOST" za američke napore.

Peskov: Rusija još čeka ažuriranu verziju mirovnog prijedloga

Moskva prati, ali, kako tvrdi, ne dobiva ništa konkretno. Kremlj je jutros poručio da do ovog trenutka nije primio novu verziju mirovnog plana koji su tijekom vikenda u Ženevi “dorađivali” američki i ukrajinski dužnosnici.

Glasnogovornik Dmitrij Peskov rekao je novinarima da je Rusiji poznato kako su u postojeći dokument, onaj koji je Moskva ranije već imala na stolu, unesene “određene prilagodbe”.

“No zasad nismo službeno dobili ništa”, poručio je Peskov, jasno dajući do znanja da Kremlj neće komentirati ništa što mu nije uručeno “crno na bijelo”.

Prema njegovim riječima, ovaj tjedan nema nikakvih planova za razgovore Rusije s američkom delegacijom o Ukrajini – što znači da se rusko sudjelovanje u eventualnim daljnjim koracima zasad ne nazire.

Jandroković: U Ukrajini se brane zajedničke vrijednosti

U Ukrajini se danas brane zajedničke vrijednosti pa se i potporom Kijevu te vrijednosti štite i ulaže se u sigurniju i predvidljiviju budućnost, rekao je u ponedjeljak predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković u govoru na 4. samitu Međunarodne krimske platforme u Stockholmu.

"Vjerujem da se naše zajedničke vrijednosti brane danas u Ukrajini tako da nastavkom podrške Ukrajini također štitimo te vrijednosti i ulažemo u sigurniju i predvidljiviju budućnost za sve nas", rekao je Jandroković.

Istaknuo je da je zato važno ostati čvrsto uz Ukrajinu i zagovarati opravdane zahtjeve, potrebe i interese te države.

U kontekstu aktualnih posredničkih nastojanja američke administracije s ciljem okončanja rata u Ukrajini, važno je jačati pritisak na Rusiju kao agresora, rekao je predsjednik Sabora.

Naglasio je i važnost odlučnog zauzimanja za poštivanje međunarodnog prava, koje Rusija u Ukrajini krši razaranjem, okupacijom i nezakonitom aneksijom pojedinih ukrajinskih regija.

Ideja da je dopušteno granice mijenjati silom izrazito je opasna jer bi to značilo da je sila iznad zakona, odnosno međunarodnog prava, kazao je Jandroković, dodavši kako se treba suprotstaviti takvoj logici te braniti načela suvereniteta i teritorijalnog integriteta.

Dodao je i kako Hrvatska dobro razumije što znači boriti se vlastite političke odabire i suočiti se agresorom koji ih odbija prihvatiti.

"To je dodatni razlog kontinuirane hrvatske potpore Ukrajini – političke, financijske, humanitarne i vojne. Ona uključuje i dijeljenje specifičnih hrvatskih iskustava stečenih u Domovinskom ratu i nakon njegova završetka – od razminiranja i procesuiranja ratnih zločina do skrbi o braniteljima i mirne reintegracije."

On je podsjetio da je upravo u Hrvatskoj u listopadu 2022. godine inaugurirana parlamentarna dimenzija Međunarodne krimske platforme, u suorganizaciji Hrvatskog sabora i Vrhovne Rade Ukrajine te da je s prvog samita poslana nedvosmislena poruka potpore Ukrajini, njenoj neovisnosti, suverenitetu i teritorijalnom integritetu, uz najsnažniju osudu ruske agresije.

Današnji samit u Stockholmu potvrda je kontinuiteta i predanosti tim istim porukama i načelima te nastavka snažne međuparlamentarne potpore Ukrajini, istaknuo je predsjednik Jandroković.

POGLEDAJTE VIDEO: Kovačević: 'Putin i Trump slažu se u dvije stvari - da je Ukrajina problem, a ne Rusija'