Diplomatski kaos u Ženevi: Zelenskom curi rok, mnogi šokirani: 'Ovo je pisala Moskva...'

Europska unija izradila je protuprijedlog američko-ruskom mirovnom planu koji će danas predstaviti svojim partnerima iz SAD-a i Ukrajine na sastanku u Ženevi, doznaje Sky News iz diplomatskih izvora.

Kako se navodi, europski čelnici ovim potezom užurbano pokušavaju odgovoriti na sporazum od 28 točaka, dogovoren između Washingtona i Moskve, a koji navodno podržava ključne ruske zahtjeve i interese.

Visoki dužnosnici Sjedinjenih Država, Ukrajine i savjetnici za nacionalnu sigurnost Francuske, Britanije i Njemačke razgovarat će danas u Ženevi o nacrtu američkog plana o okončanju rata u Ukrajini.

Ruski plan?

Dio američkih senatora tvrdi da je mirovni plan za Ukrajinu od 28 točaka zapravo ruski, a ne američki prijedlog. Navode da im je tu informaciju u telefonskom razgovoru potvrdio državni tajnik Marco Rubio, rekavši da je dokument procurio s ruske strane, piše BBC.

Takva je optužba u potpunosti suprotna od stava Bijele kuće koja je ranije ovog tjedna objavila da je plan izradila američka administracija i da ga je podržao predsjednik Donald Trump.

Zelenski ima rok do četvrtka

Posebni američki izaslanik Steve Witkoff i državni tajnik Marco Rubio trebali su stići u nedjelju na razgovore o okončanju ruske invazije, koja sada traje četvrtu godinu.

U petak je američki predsjednik Donald Trump rekao da ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ima rok do četvrtka da odobri plan od 28 točaka, koji poziva Ukrajinu da se odrekne dijela teritorija, prihvati ograničenja svoje vojske i odrekne se ambicija za pridruživanje NATO-u.

"Nadamo se da ćemo razraditi posljednje detalje... kako bismo sastavili sporazum koji je povoljan za njih (Ukrajinu)", rekao je američki dužnosnik.

No dodao je da se ništa konačno neće dogovoriti "dok se dvojica predsjednika ne sastanu", misleći na Trumpa i Zelenskog.

Europa traži bolji dogovor

Uz ukrajinsko izaslanstvo, raspravama će se pridružiti savjetnici za nacionalnu sigurnost iz takozvanog E3 saveza Francuske, Velike Britanije i Njemačke, uz Europsku uniju. Italija će također poslati dužnosnika, rekli su diplomatski izvori.

Europski i drugi zapadni čelnici rekli su u subotu da je američki mirovni plan, koji podržava ključne ruske zahtjeve, osnova za pregovore o okončanju rata, ali da mu je potreban "dodatni rad", jer traže bolji dogovor za Kijev prije roka u četvrtak.

Izvor iz njemačke vlade rekao je da je Ukrajini i američkoj administraciji poslan europski nacrt mirovnog plana, koji se temelji na američkom prijedlogu.

Moskva bi se mogla usprotiviti

Prije pregovora, predsjednik Zelenski upozorio je da zbog plana Ukrajina riskira gubitak dostojanstva i slobode ili gubitak podrške Washingtona.

Ruski predsjednik Vladimir Putin opisao je plan kao osnovu za rješavanje sukoba, ali Moskva bi se mogla usprotiviti nekim prijedlozima u shemi, koji zahtijevaju od njezinih snaga da se povuku iz nekih područja koja su zauzele.

