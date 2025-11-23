Vatra guta veliku elektranu: Panika u Moskvi nakon moćnog napada, zatvorili aerodrom

Ukrajinska vojska tijekom noći je izvela napad na termoelektranu Šatura u Moskovskoj oblasti, izvijestili su ruski Telegram kanali.

Prema pisanju Kyiv Independenta, navodni požar elektrane izbio je nakon pada ukrajinskog projektila koji je izazvao snažnu eksploziju.

Termoelektrana Šatura nalazi se otprilike 120 kilometara istočno od ruske prijestolnice, na rubnom području Moskovske oblasti.

Zatvorena zračna luka

Ranije tijekom noći, moskovski gradonačelnik, Sergej Sobjanin, izvijestio je da su srušena dva ukrajinska drona koja su bila na putu prema glavnom gradu Rusije.

Ruska zrakoplovna agencija priopćila je da su zbog dronova u regiji zatvorili zračnu luku Žukovski.

Nema informacija o žrtvama

Ukrajina rutinski izvodi napade na vojne i industrijske ciljeve u Rusiji te na ruski okupirane teritorije, a uglavnom se oslanjaju na dronove koje sami razvijaju.

Za sada nema informacija o razmjerima štete niti o mogućim žrtvama.

Napadi na energetske infrastrukture

Napad dolazi u trenutku kada Kijev pojačava udare na rusku naftnu, plinsku i energetsku infrastrukturu, ključni izvor prihoda koji Moskvi pomaže financirati njezinu sveobuhvatnu invaziju na Ukrajinu.

Posljednjih mjeseci i Moskva je pojačala napade na ukrajinsku energetsku infrastrukturu, nastojeći zemlju gurnuti u još jednu tešku zimu.

