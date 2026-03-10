Hoće li stravičan zločin u Gospiću biti okvalificiran kao femicid?

UBIO MAJKU I BAKU /

Gospić je potreslo dvostruko ubojstvo. Jutros u dvorištu i kući pronađena su tijela dviju ženskih osoba.

Sumnja se da je muškarac koji je uhićen - ubio svoju majku i baku. Kako doznajemo, ubijena starica imala 100 godina, a njezina majka je u sedamdesetima. Ubojica je 47-godišnjak, koji je od ranije poznat policiji. Nakon očevida će se znati više detalja, pa i hoće li zločin biti okvalificiran kao femicid.

Za počinjeno nasilje uvijek je kriva osoba koja ga je počinila. Ako vi ili neka osoba koju poznajete trpi nasilje, pomoć je dostupna:

- Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja: 116 006

- SOS telefon za žene žrtve nasilja: 0800 655 222

- Više informacija potražite na: http://sigurnomjesto.hr/