184 pijana za volanom, rekorder uhvaćen u 11 ujutro: 'Mnogi kažu 'ja to mogu', ali daleko su od toga'

Tisuću i 500 vozača je uhvaćeno u prekršaju tijekom vikenda samo u Zagrebu.

Više od 180 ih je bilo pijano za volanom, a apsolutni rekorder prošlog tjedna je vozač koji je uhvaćen u 11 sati ujutro s 4 cijela 14 promila u krvi. 42-godišnjak je uhićen i kažnjen s 1.630 eura te je dobio zabranu upravljanja od 3 mjeseca.

Vozače koji ne mare za svoje, a ni za živote sugrađana, najbolje je kazniti visokim kaznama i policijskim prevencijom. Važno je istaknuti da je muškarac s više od četiri promila alkohola u krvi, razinom koja se u medicini smatra potencijalno smrtonosnom, vozio usred dana, oko 11 sati, na zagrebačkoj Trešnjevci, u vrijeme kada se na ulicama nalazi velik broj djece. Unatoč tome, sud mu je na kraju smanjio kaznu od one koju je policija tražila.

'Ja sam odličan, ja to mogu'

RTL Danas razgovarao je s zagrebačkom policijskom službenicom Marinom Hajdarović Dragičević o nevjerojatnom vikendu u kojem su imali 27 uhićenja.

"Bilo je osam zadržanih samo, koji će ići u redovni postupak, a 27 osoba je uhićeno i provedeno na sud idućeg dana - i to je sve bilo samo ovog vikenda", rekla je.

"Mislim da se osjeti nekakav pomak i da su to malo manje brojke alkohola mogle biti i da se potiče prevencija i da građani stvarno doživljavaju da ima policije i da postoji mogućnost zaustavljanja, kažnjavanja i jednostavno da postaju svjesniji kakva opasnost za građane mogu biti", objasnila je Hajdarović Dragičević kako u posljednjih nekoliko mjeseci imaju sve više akcija na cestama kako bi osigurali sigurnost vozača i drugih građana.

"Nažalost, u tih 184 osobe koje su bile pod utjecajem alkohola - čak 36 njih je bilo iznad 1,5 - što je jako velika koncentracija i za koju ne može reći 'ja sam odličan, ja mogu to' - daleko je od toga. To je ono što ljudi ne shvaćaju. Refleksi su jako loši, koncentracija pada, jako velike greške se rade u prometu i jednostavno se ugrožavaju drugi sudionici. A to se može vidjeti i na našim preventivnim manifestacijama gdje imamo one naočale koje pokazuju kakvi su ljudi pod utjecajem alkohola. Dakle, slika kasni, i da jednostavno imate nekakav 'blur'", poručila je za kraj svim vozačima koji razmišljaju o sjedanju pjani za volan.

Kad pijete, ne vozite - ako ne zbog kazni, onda zbog svog i tuđeg života.