Jučer je bio Dan žena, danas više nije: U oglasu za posao ona će biti plaćena 500 eura manje nego on

I tako smo jučer obilježili Dan žena, dijelili su se karanfili, svi su si čestitali, žene su marširale u mnogim gradovima. Ali ta jedna stvar najbolje govori u kako lijepom i pravednom društvu živimo, u kojem su muškarci i žene jednaki. A to je oglas za posao u jednom restoranu, u kojem se ženama za isti posao nudi manja plaća. MOLIM? Pomoćnica za rad u kuhinji može dobiti 1500 eura, a pomoćnik za rad u kuhinji 2000 eura. Na Facebooku je oglas objavila Marija Lugarić iz SDP-a pa prijavila kao diskimriminaciju Pravobraniteljici za ravnopravnost spolova. Iz restorana su se odmah ispričali i povukli natječaj. I tako, problem riješen: jer to je sigurno jedino radno mjesto u Hrvatskoj na kojem muškarci i žene za isti posao nisu isto plaćeni.