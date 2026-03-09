Reporter Direkta isprobao vještinu koja će mladim ročnicima ostati urezana u mišićima za cijeli život

Od Požege, preko Knina, do Slunja. Osam stotina mladih u tri vojarne jutros je okrenulo novu životnu stranicu. Mnogi se sigurno pitaju što im sve idućih osam tjedana donosi. Među ostalim, i vježbanje tehnika samoobrane, i to vještine koju je do sada u hrvatskom sustavu učila samo posljednja generacija dragovoljaca, od danas kreće i za prve polaznike obaveznog vojnog roka. A vještina je iz Izraela, stara gotovo stoljeće, zove se Krav Maga, temelji se na jednostavnim pokretima i, kako kažu stručnjaci, idealna je da bude dio temeljne dvomjesečne vojne obuke.

"Ona je jednostavna za učenje, lako se pamti i ostane trajno urezana u mišićnu memoriju. Nakon 50-ak puta kada ponovite određenu radnju, ona vam ostane urezana, htjeli vi to ili ne, jednog dana kad vam, ne daj bože, zatreba, to se vrlo brzo vrati i čovjek reagira", tumači bojnik Miro Bogdan, glavni instruktor Krav Mage za Hrvatsku vojsku.

Za prve obavezne ročnike nakon 18 godina, ovako je to danas izgledalo - prijava i provjera stvari koje su ponijeli, pa prvi ulazak u zajedničke spavaonice. Na pitanje kakve su im sobe, Erik Mišević iz Karlovca kaže da su "lijepe, nisam očekivao da će ovako baš veliko biti", nakon čega je otišao na šišanje. Da, da, klasika, kao i u svakoj vojsci, po frizuri ovdje nitko neće odskakati.

Dva mjeseca su neusporediva...

A bome ni po outfitu - čizme, hlače, majice, čarape, svima sve isto. Antonio Ročić iz Zagreba kaže da je sva oprema super, a kako se dobrovoljno prijavio, očekuje da će mu iduća dva mjeseca promijeniti život, "već četiri godine želio je ovdje otići". Za načelnika glavnog stožera Tihomira Kundida, dva mjeseca koja su pred ročnicima neusporedivi su s obukom kroz koju je prolazila njegova generacija.

"Naš nastavni plan i program je vrlo moderan, usmjeren mladim ljudima i njihovim potrebama i afinitetima, kako bi dosegnuli standarde koje očekujemo od njih", kaže Kundid. Ok, suprotno nekim najavama, u obuci neće biti paintballa, ali će se učiti sve osnovne vojničke vještine, taktike preživljavanja i samoobrane, kao i upravljanje dronovima i prva pomoć.

Ministar obrane Ivan Anušić za ročnike ima samo jedan savjet: "Neka slušaju svoje nadređene, svoje zapovjednike, svoga instruktora i bit će sve ok. Oni u ova dva mjeseca trebaju slušati, upijati znanja".

Ide staža, stiže i plaća

Ne samo da će dobiti 2200 eura, nego i dva mjeseca radnog staža, a svi ročnici su dobro došli ostati u vojsci. Na njih 800 bit će 80 instruktora. "Sigurno će to njima biti zahtjevno, ipak je to drugačiji način života, ali mislim da nema razloga da to oni neće moći svladati. Iskreno, ne očekujem da će netko odustati", kaže desetnik Marin Kirasić, instruktor temeljne vojne obuke.

Nakon dva mjeseca, tko ne ostane u vojsci ide u pričuvu, s idejom da nakon Krav Mage i ostalih elemenata obuke budu mentalno otporniji, sposobniji nositi se sa stresnim situacijama i biti dio tima.

"Ovdje oni djeluju po nekoj zapovjedi, i oni moraju biti spremni da po zapovjedi odgovore na prijetnje kroz timski rad. Znači, zajedničko sve, nema ja, nego smo mi", zaključuje bojnik Miro Bogdan. U prvoj rundi priziv savjesti imalo je samo jedan posto ročnika. Za dva mjeseca trebali bismo znati je li itko od ostalih 99 posto zažalio ili će dobiti točno ono po što su i došli.