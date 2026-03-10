Stiže im velika promjena vremena: Mogući su pljuskovi i pojava opasna po život

Njemačka meteorološka služba (DWD) najavila je veliku promjenu vremena, javlja Fenix u utorak.

U više saveznih zemalja očekuju se grmljavinske oluje, a ne treba ni isključiti mogućnost dugotrajnih pljuskova.

Oluje počinju u utorak u podne u Sjevernoj Rajni-Vestfaliji, Hessenu, Falačkom-Porajnju i Saarlandu. Meteorološka služba izdala je prva službena upozorenja, koja se kreću od prve do četvrte razine. Navodi se da postoji rizik od smrti zbog mogućih udara groma. "Izbjegavajte boravak na otvorenom ili potražite sklonište", savjetuje se u upozorenju.

Nevrijeme će Baden-Württemberg, Franačku, Sasku-Anhalt i Tiringiju pogoditi poslijepodne, a prema večeri na meti bi trebalo biti područje Hamburga te Schleswig-Holsteina.

Za vikend padaju temperature

Najjače grmljavinske oluje očekuju se na sjeveru - u Donjoj Saskoj pratit će ih udari vjetra brzine i do 75 km/h, dok se u ostalim saveznim državama očekuju brzine između 55 i 70 km/h. Prognozira se do 15 litara kiše po kvadratnom metru, no ne bi trebalo biti jače tuče ili poplava.

Izolirane grmljavinske oluje moguće su i za vikend, a također se očekuje i tuča, dok su na višim nadmorskim visinama na zapadu mogući i pljuskovi susnježice ili snijega. U subotu i nedjelju padaju i najviše dnevne temperature - kretat će se u rasponu od sedam do 12 Celzijevih stupnjeva. Ipak, idući tjedan trebalo bi slijediti zatopljenje.

DWD ističe da Njemačke ove godine iznimno rano ulazi u sezonu grmljavine, a kao razlog navode znatno toplije vrijeme nego što je uobičajeno za ovo doba.

