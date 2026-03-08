FREEMAIL
ODJEKNUO PRASAK /

Meteorit im je oštetio kuće! Pogledajte snimku: 'Vidio sam vatrenu kuglu'

Foto: Rapid Report/X/Screenshot

Prijave o šteti stižu iz regija Hunsrück, Eifel te iz grada Koblenza

8.3.2026.
22:30
Erik Sečić
Rapid Report/X/Screenshot
Dijelovi meteorita pali su u nedjelju na području njemačke savezne Rheinland-Pfalz i oštetili krovove i kuće, prenosi Fenix pisanja novinske agencije dpa.

Sve je počelo bljeskom, a onda je divovska užarena kugla projurila preko neba. Odmah su krenula nagađanja, a osim o meteoritu pojavile su se i glasine o mogućem padu zrakoplova. 

Glasnogovornik Nacionalnog centra za sigurnost zračnog prostora u razgovoru za BILD potvrdio je da je riječ o meteoru ili meteoritu, no dodaje da zasad ne može otkriti više informacija. Njemački mediji pišu da je uz eksplozivan i snažan prasak ušao u Zemljinu atmosferu i počeo izgarati. Nekoliko sekundi bio je vidljiv s jasnim tragom na nebu.

Prijave o šteti stižu iz regija Hunsrück, Eifel te iz grada Koblenza.

'Svjetleća vatrena kugla' 

"Je li još netko vidio svjetleću vatrenu kuglu?", "Prekrasno, s dugim varenim repom", "Jeste li čuli prasak", samo su neke od objava koje su svjedoci napisali na društvenim mrežama.

Podsjetimo, često dolazi do zabune u nazivima pa stručnjaci pojašnjavaju da meteorit označava kameni ostatak koji nije potpuno izgorio te je uspio pasti na tlo. Meteor je pak svjetlosna pojava koja nastaje ulaskom tijela u atmosferu, dok je meteorid naziv za tijelo dok se još nalazi u svemiru. 

NjemačkaMeteorit
