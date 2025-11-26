Katastrofa za Zagreb i reprezentaciju! Klarica se ozlijedio, Euro pod upitnikom?

Luka Lovre Klarica zadobio je ozljedu stopala, a prve procjene govore da bi mogao biti riječ o oštećenju ligamenta. Zbog toga ga sigurno neće biti u iznimno važnom dvoboju Lige prvaka protiv Szegeda, a vrlo vjerojatno ni u ostatku jesenskog dijela sezone.

Ovakav izostanak veliki je udarac za Zagreb, koji ostaje bez jednog od ključnih igrača, a situacija otvara i ozbiljnu zabrinutost oko njegovog nastupa za hrvatsku reprezentaciju.

Ako liječničke pretpostavke budu potvrđene, Klaricu čeka najmanje šest tjedana pauze. Dovoljno dugo da Europsko prvenstvo dovedu pod znak upitnika...

