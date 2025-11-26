FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
VELIKA ŠTETA /

Katastrofa za Zagreb i reprezentaciju! Klarica se ozlijedio, Euro pod upitnikom?

Katastrofa za Zagreb i reprezentaciju! Klarica se ozlijedio, Euro pod upitnikom?
×
Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Ako liječničke pretpostavke budu potvrđene, Klaricu čeka najmanje šest tjedana pauze

26.11.2025.
8:31
Sportski.net
Sanjin Strukic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Luka Lovre Klarica zadobio je ozljedu stopala, a prve procjene govore da bi mogao biti riječ o oštećenju ligamenta. Zbog toga ga sigurno neće biti u iznimno važnom dvoboju Lige prvaka protiv Szegeda, a vrlo vjerojatno ni u ostatku jesenskog dijela sezone.

Ovakav izostanak veliki je udarac za Zagreb, koji ostaje bez jednog od ključnih igrača, a situacija otvara i ozbiljnu zabrinutost oko njegovog nastupa za hrvatsku reprezentaciju.

Ako liječničke pretpostavke budu potvrđene, Klaricu čeka najmanje šest tjedana pauze. Dovoljno dugo da Europsko prvenstvo dovedu pod znak upitnika...

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatske rukometašice stigle su u Nizozemsku.

ZagrebHrvatskaLuka Lovre Klarica
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
VELIKA ŠTETA /
Katastrofa za Zagreb i reprezentaciju! Klarica se ozlijedio, Euro pod upitnikom?