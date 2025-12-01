Čista emocija: Hrvatske rukometašice su ovako proživjele Lijepu Našu prije ključne utakmice

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Hrvatska ženska rukometna reprezentacija u ponedjeljak igra posljednju, treću utakmicu u skupini na Svjetskom prvenstvu. Protivnice našim djevojakama su reprezentativke Japana, a 'Kraljice šoka' u sljedeću fazu vodi pobjeda ili neodlučen rezultat. ako izgube, ispadaju s Mundijala.

Hrvatske rukometašice emotivno su proživjele našu himn prije utakmice i sve su je pjevale u glas.

