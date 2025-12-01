Emotivno obraćanje kandidatkinje za predsjednicu Vrhovnog suda: 'Postala sam osuđenik bez presude...'

MATIĆ ODGOVORILA GRMOJI /

"Nemam se čega sramiti u svom životu", odgovorila je kandidatkinja za predsjednicu Vrhovnog suda, Mirta Matić Mostovom Nikoli Grmoji koji je na saslušanju na saborskom Odboru za pravosuđe pitao je li bivšem suprugu odala informaciju da je pod tajnim mjerama.

Podsjetimo, Grmoja je prošlog tjedna tražio klasificirani dokument od USKOK-a jer su se u medijima pojavile takve optužbe. Uz Mirtu Matić, saslušani su i kandidati Aleksandra Maganić i Šime Savić. Predsjednik Milanović ranije je rekao da je Mirta Matić, sutkinja Visokog trgovačkog suda, njegov izbor, dok vladajući, bez kojih se ne može izabrati novi predsjednik Vrhovnog suda, ne otkrivaju hoće li joj dati podršku. No danas joj, baš kao ni SDP i Možemo, nisu postavili niti jedno pitanje oko optužbi za odavanje informacija.

"Ja sam od četverogodišnjeg svjedoka u jednom kaznenom postupku, kandidaturom na ovaj natječaj, postala optuženik bez optužnice i osuđenik bez presude. Ja sam još uvijek svjedok i znam da je situacija takva, s jedne strane imamo tendenciozne objave, izmijenjene u ključnom... Dakle, nisam počinila kazneno djelo. Iznesite sve moje transkripte razgovora, sve moje iskaze, deklasificirajte, moju dozvolu imate, sve možete raditi", kazala je sutkinja Matić na saslušanju. Pogledajte video.