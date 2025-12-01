Neočekivani poraz Batura, nokaut nakon tri udarca u 'nezgodno mjesto' i obrana pojasa u velteru

FNC 25 /

Nakon poraza od Miloša Janičića, Marko Bojković nije uspio pobijediti niti Donovana Desmeea. Belgijac je na FNC-u 25 u Varaždinu pobijedio srpskog borca odlukom sudaca nakon tri runde. Odluka sudaca bila je podijeljena, 124–123 udaraca na stranu Belgijca.

Šokantan je bio i poraz Zadranina Martina Batura (33) koji je izgubio od poljskog borca Michala Kite (45). Zadranin je u meč ušao sa statusom favorita te je već na početku izveo sjajno rušenje. I dok su svi očekivali da će se tako nastaviti i da će hrvatski borac stići do pobjede protiv veterana – Kita je već u prvoj rundi šokirao i polugom natjerao Batura na predaju.

Pobjedu je u najzanimljivijoj borbi večeri odnio Kamil Kraska, koji je uspio obraniti titulu u velteru. Kraska i njegov izazivač, Igor Cavalcanti, imali su podjednak dvoboj u kojemu je Kraska uspio obraniti titulu gušenjem u drugoj rundi.

U sam događaj uvela nas je borba između Dubrovčanina Antuna Račića i Izraelca Itara Tratnera, gdje je pobjedu odnio hrvatski borac. Račić je već u prvoj rundi triput dobio udarac u međunožje prije nego li je u trećoj rundi nokautirao Izraelca i stigao do prvog nokauta u karijeri.

REPRIZU SVIH BORBI FNC-A 25 MOŽETE POGLEDATI NA PLATFORMI VOYO