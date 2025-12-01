Evo kako je FNC nagradio borce iz najbolje borbe većeri
Ukupno je isplaćeno 15 tisuća eura bonusa, po pet tisuća trima borcima
FNC je još jednom potvrdio reputaciju organizacije koja sustavno ulaže u svoje borce i nagrađuje izvedbe koje podižu cijelu priredbu na višu razinu.
U sjajnim borbama koje ste mogli pratiti u tekstualnom prijenosu uživo na portalu Net.hr kao i na platformi VOYO vidjeli smo brojne zanimljive borbe, a borcima su isplaćeni i lijepi bonusi. Dio bonusa pripao je borcima koji su priredili najveći show. Kamil Kraska, FNC-ov velter prvak, i Igor Cavalcanti - njegov izazivač, su svaki dobili po pet tisuća eura bonusa. Ta je borba nadmašila sva očekivanja do te mjere da je šokirala i stručne komentatore.
Ukupno je isplaćeno15 tisuća eura bonusa, a zadnjih pet je pripalo Roku Krušiću koji ih je osvojio radi najboljeg nokauta većeri u svom dvoboju s Nikolom Đurđevom fatalnim "overhandom" demonstrirao preciznost, tajming i hladnokrvnost.
POGLEDAJTE VIDEO: Krušič brutalno nokautirao Đurđeva