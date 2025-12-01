Evo kako je FNC nagradio borce iz najbolje borbe većeri

FNC je još jednom potvrdio reputaciju organizacije koja sustavno ulaže u svoje borce i nagrađuje izvedbe koje podižu cijelu priredbu na višu razinu.

U sjajnim borbama koje ste mogli pratiti u tekstualnom prijenosu uživo na portalu Net.hr kao i na platformi VOYO vidjeli smo brojne zanimljive borbe, a borcima su isplaćeni i lijepi bonusi. Dio bonusa pripao je borcima koji su priredili najveći show. Kamil Kraska, FNC-ov velter prvak, i Igor Cavalcanti - njegov izazivač, su svaki dobili po pet tisuća eura bonusa. Ta je borba nadmašila sva očekivanja do te mjere da je šokirala i stručne komentatore.

Ukupno je isplaćeno15 tisuća eura bonusa, a zadnjih pet je pripalo Roku Krušiću koji ih je osvojio radi najboljeg nokauta većeri u svom dvoboju s Nikolom Đurđevom fatalnim "overhandom" demonstrirao preciznost, tajming i hladnokrvnost.

