Opasan trend u Hrvatskoj: Pojavila se roba koja može biti kancerogena i utjecati na zdravlje

Ove godine carinici su otkrili daleko veći broj krivotvorenih proizvoda nego prijašnjih godina i to više od 16 milijuna. No, to je prvenstveno zbog jednog slučaja kada je pronađena ogromna pošiljka krivotvorenih filtera za cigarete.

Inače, u prosjeku ta je brojka na godinu oko 300 tisuća. Više o tome razgovarali smo s voditeljem Odjela za prava intelektualnog vlasništva Carinske uprave Ninoslavom Babićem.

Koji proizvodi se najčešće krivotvore?

Najviše se krivotvore roba široke potrošnje, zatim igračke, autodijelovi, tehnička roba. Imamo značajne količine električnih strojeva i motornih uređaja i strojeva, a naravno, uvijek je tu odjeća, sportska obuća

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Iz kojih zemalja najčešće krivotvorine dolaze?

Krivotvorine na naše tržište najčešće dolaze iz Kine u nekih 50 do 60 posto, zatim iz Turske 15 do 20 posto i onda iz ostalih država. Međutim, ovdje moram napomenuti da carina radi i provedbu prava intelektualnog vlasništva na domaćem tržištu, tako da smo primijetili jedan trend da jedan dio krivotvorina dolazi i iz drugih država članica Europske unije kao što su Slovenija, Slovačka, Bugarska ili Mađarska. U nekim od tih država roba se proizvodi, a u nekima se samo carini i potom preusmjerava na naše tržište.

Koje su tu opasnosti za djecu?

Može biti opasno zbog toga što se radi o igračkama koje su mekane i postoji mogućnost da u tim igračkama ima ftalata. Ftalati su kemijske tvari koje su dokazano opasne i kancerogene.

Kako možete prepoznati da je riječ o krivotvorini?

Krivotvorine najčešće prepoznajemo po nekim detaljima. Svaka vrsta robe nosi neke svoje zakonitosti. Tekstilna roba, loši šavovi i loši krojevi, tehnička roba, nedostatak funkcionalnosti, ali nešto po čemu ćemo zapravo vrlo jednostavno prepoznati krivotvorene proizvode. Uzet ćemo povećalo i čitat ćemo tekst. Ako imate tipfelera, a tada je vrlo izvjesno da se radi o krivotvorini.

Luksuzni proizvođači jako vode računa o tome da je to sve uredno i da je to sve vrhunske kvalitete. I onda imate jedan zatvarač koji je vrlo grub i koji se ne zatvara jako lijepo i uredno. To je isto jedan parametar po kojem ćemo mi vrlo jednostavno prepoznati da se radi o krivotvorini.

Primjerice, dužina vezica spada pod sigurnosne standarde u Europskoj uniji. Mala djeca, naravno, ne smiju imati dugačke vezice od kapuljače jer može doći do gušenja davljenja i u tom slučaju gledamo taj parametar kada pregledavamo robu.

Što se na kraju onda događa s tom krivotvorenom robom?

Krivotvorena roba se uništava. Naime, prvo, to je nezakonita roba. Drugo postoje uvijek određeni zdravstveni ili sigurnosni rizici koje krivotvorena roba sa sobom nosi.

Krivotvorena odjeća može biti opasna ako otpadaju sitni dijelovi, a s druge strane, recimo, na našem tržištu, zabranjeno je tretirati robu formaldehida parama koje su zapravo korištene nekada prije da se izbjegnu nabori, da roba uvijek izgleda lijepo kad je na policama u dućanu.

Zbog sigurnosnih propisa to je zabranjeno. I originalna roba takva nam ne dolazi. Ftalati u dodiru formaldehid ne pare. U dodiru s kožom mogu izazvati određene iritacije na koži koje može značiti i utjecati na zdravlje korisnika.