nije išlo /

Obrvan pokušao probuditi ekipu: Evo što je poručio na posljednjem timeoutu

Hrvatska je u posljednjih deset minuta pokušala pronaći put do velikog povratka protiv Japanki, koje su u drugom poluvremenu izgledale potpuno preporođeno. Iako je hrvatska obrana većinu susreta funkcionirala solidno, realizacija u napadu bila je veliki problem, nedostajalo je rješenja, ritma i mirnoće u završnici.

Upravo na to upozoravao je i izbornik Ivica Obrvan u svom posljednjem timeoutu, kada je pokušao dodatno probuditi ekipu i potaknuti je na završni juriš.

U prilogu poslušajte što je poručio svojim djevojkama u trenucima kada je Hrvatska tražila posljednju priliku za preokret.

1.12.2025.
19:40
Tonko Medvedec
Hrvatska Zenska Rukometna ReprezentacijaSvjetsko Prvenstvo Za RukometašiceIvica Obrvan
