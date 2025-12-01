Obrvan pokušao probuditi ekipu: Evo što je poručio na posljednjem timeoutu

nije išlo /

Hrvatska je u posljednjih deset minuta pokušala pronaći put do velikog povratka protiv Japanki, koje su u drugom poluvremenu izgledale potpuno preporođeno. Iako je hrvatska obrana većinu susreta funkcionirala solidno, realizacija u napadu bila je veliki problem, nedostajalo je rješenja, ritma i mirnoće u završnici.

Upravo na to upozoravao je i izbornik Ivica Obrvan u svom posljednjem timeoutu, kada je pokušao dodatno probuditi ekipu i potaknuti je na završni juriš.

U prilogu poslušajte što je poručio svojim djevojkama u trenucima kada je Hrvatska tražila posljednju priliku za preokret.