Obrvan pokušao probuditi ekipu: Evo što je poručio na posljednjem timeoutu

Nobilova 'bomba': 'Siguran sam da Kostanjević nije sve primio sam!'
Hrvatska je u posljednjih deset minuta pokušala pronaći put do velikog povratka protiv Japanki, koje su u drugom poluvremenu izgledale potpuno preporođeno. Iako je hrvatska obrana većinu susreta funkcionirala solidno, realizacija u napadu bila je veliki problem, nedostajalo je rješenja, ritma i mirnoće u završnici.
Upravo na to upozoravao je i izbornik Ivica Obrvan u svom posljednjem timeoutu, kada je pokušao dodatno probuditi ekipu i potaknuti je na završni juriš.
U prilogu poslušajte što je poručio svojim djevojkama u trenucima kada je Hrvatska tražila posljednju priliku za preokret.