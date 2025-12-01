Svećenik objasnio važnost značaja papinog posjeta Libanonu: 'To je stjecište kultura'

DANIJEL PATAFTA /

Koliko je zapravo značajan papin posjet Libanonu i Turskoj? O tome je za RTL Danas govorio profesor na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu, svećenik i povjesničar Danijel Patafta.

„Libanon je jedna specifična situacija – prostor miješanja religija, gdje kršćani imaju jednu veliku i važnu ulogu. Brojčano su tamo jako zastupljeni“, kaže Patafta. „Međutim, znamo da je to prostor razdiran i etničkim i vjerskim sukobima. Posebno danas, on je jedan od onih nemirnih prostora.“

Dodaje i da je Libanon svojevrsni religijski mozaik. „To je stjecište islama i kršćanstva – ali kršćanstva u jednoj šarolikosti i raznolikosti na tom prostoru, te islama u obje njegove komponente, sunitskoj i šijitskoj.“