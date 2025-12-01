Kad treba naručiti paket da stigne do Božića? Iz Pošte dali odgovor!

DOBRO JE ZNATI... /

Neke bi dolazak, ali i odlazak paketa idućih dana mogao iznenaditi jer Hrvatska pošta neke svoje usluge poskupljuje i dvostruko,

Direktor korporativnih komunikacija Hrvatske pošte Ilija Radić uživo je u RTL-u Danas otkrio je da poskupljuje servis dostave i preuzimanja paketa koje uglavnom koriste poslovni korisnici: "Dvostruko poskupljuju servis usluga preuzimanja i dostavljanja pošiljaka točno u određeno vrijeme na određenoj na adresi. Uglavnom to koriste poslovni korisnici kako bi bili sigurni da je njihova pošiljka bila uručena točno u određeno vrijeme na određenoj adresi i dostavljena u točno određeno vrijeme. To je premium usluga Hrvatske pošte i iziskuje veće troškove nego obične usluge i zato bi prikladnija cijena bila nešto viša, ako se pogleda i situacija na tržištu. Većina ljudi to ipak ne koristi i njihovo slanje i primanje paketa neće mijenjati cijenu."