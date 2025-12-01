Kvesić junak iz Kaira: Hrvatska se kući vraća s medaljom unatoč dramatičnoj ozljedi prije SP-a

bravo /

Hrvatska karate reprezentacija vratila se iz Kaira s jednom medaljom, a osvojio ju je Ivan Kvesić, koji je u borbi za broncu dominantno svladao Talijana Martina 8:0. Usprkos slomljenom nosu deset dana prije prvenstva, Kvesić je u tri dana odradio sedam mečeva i stigao do još jednog velikog uspjeha u sezoni u kojoj je već postao europski prvak. Ostali hrvatski predstavnici natjecanje su završili ranije, dok je izbornik Davor Mrzak istaknuo važnost Ivanova rezultata za hrvatski karate.