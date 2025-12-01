FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa!
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
iznenađujući start /

Velika promjena za Giro d’Italia: Organizatori najavili najneobičniji start do sada

Velika promjena za Giro d’Italia: Organizatori najavili najneobičniji start do sada
×
Foto: Ipa, Independent Photo Agency Srl/alamy/profimedia

U Bugarskoj su prve tri etape, a potom će se biciklistička karavana preseliti na jug Italije, a zatim krenuti prema sjeveru.

1.12.2025.
20:22
Hina
Ipa, Independent Photo Agency Srl/alamy/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Organizatori Giro d'Italia predstavili su u Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone u Rimu rutu 109. izdanja jedne od najprestižnijih biciklističkih utrka na svijetu.

Giro će startati 8. svibnja u Bugarskoj, a završiti 31. svibnja u Rimu. Na rasporedu je 21 etapa tijekom kojih će biciklisti ukupno prijeći 3.459 kilometara.

U Bugarskoj su prve tri etape, a potom će se biciklistička karavana preseliti na jug Italije, a zatim krenuti prema sjeveru.

Bit će to 16. puta u povijesti da Giro starta u inozemstvu.

"To je moderniji Giro s kraćim, ali zahtjevnijim etapama," sažeo je kultni direktor Gira Mauro Vegni, koji će se u veljači umiroviti u 66. godini nakon što je osmislio rutu za 31 izdanje "svoje" utrke.

Ove godine pobjedu je ostvario Britanac Simon Yates, a rekorderi su Talijani Alfredo Binda i Fausto Coppi, te Belgijanac Eddy Merckx sa po pet titula.

POGLEDAJTE VIDEO: Dinamo pobjedom protiv Gorice preuzeo vrh ljestvice

 

BiciklizamGiro D'italiaItalija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
iznenađujući start /
Velika promjena za Giro d’Italia: Organizatori najavili najneobičniji start do sada