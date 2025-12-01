Osvajač jedine medalje za Hrvatsku na Svjetskom prvenstvu: 'Nisam previše riskirao'

Hrvatska karate reprezentacija vratila se iz Kaira s jednom osvojenom medaljom na 27. Svjetskom prvenstvu.

Nju je posljednjeg dana natjecanja u Egiptu osvojio Ivan Kvesić stigavši do bronce u kategoriji -84 kg superiornom pobjedom nad Talijanom Micheleom Martinom 8-0.

"Bilo je jako naporno, sedam borbi u tri dana. Uspio sam i protiv svjetskog broja 1 u toj kategoriji Jordanca Aljafarija. Stvarno sam presretan, jer to nisam ni govorio u najavi, deset dana prije prvenstva slomio sam nos na pripremama. U tom trenutku sam mislio da je sve propalo i da se nikako neću dokopati svjetske medalje ovoga puta, ali to mi je dalo još veći fokus. Nisam previše riskirao i na kraju sam presretan s brončanom medaljom", riječi su Ivana Kvesića, koji je ove godine osvojio naslov europskog prvaka, bio drugi na Svjetskim igrama u Chengduu gdje su pravo nastupa imala samo osmorica najboljih po kategoriji, te sada svjetsku broncu.

Na svoj nastup koji je završio u skupini osvrnuo se dvostruki svjetski brončani Anđelo Kvesić (+84 kg), a nacionalni trener Davor Mrzak je uz značaj ostvarene Ivanove medalje podsjetio i na ostale hrvatske nastupe u Egiptu - Sadea Bećirović (-68 kg) ispala je u osmini finala, a u skupini su natjecanje završili Ema Sgardelli (-50 kg) i

Nikolina Golomboš (+68 kg).

"Svjetska medalja je u Hrvatskoj. I to na prvom povijesnom Svjetskom pojedinačnom karate prvenstvu, koje je sada odvojeno od ekipnog. Na tom prvenstvu Hrvatska se ponovno našla na ljestvici najvećih", naglasio je predsjednik Hrvatskog karate saveza i glavni tajnik Europske karate federacije (EKF) Davor Cipek, a nazočnima je birane riječi čestitki i daljnje sportske podrške uputio i bivši svjetski karate prvak Vjekoslav Šafranić, danas predsjednik SSZG-a.

