Sjajne vijesti za Hrvatsku iz Kaira: Drugi dan SP-a donio veliko zadovoljstvo karataša

Drugog dana 27. Svjetskog prvenstva u karateu u Kairu Ivan Kvesić bio je najbolji u svojoj kvalifikacijskoj skupini kategorije do 84 kilograma, a i Sadea Bećirović je drugim mjestom u skupini kategorije do 68 kilograma izborila je osminu finala.

Ivan Kvesić je ostvario sve tri pobjede. Bio je bolji od Engleza Ashtona Patricka s 3-1, a zatim u neizvjesnom susretu i od prvog natjecatelja prema rankingu Jordanca Mohammada Aljfajarija. Poveo je 3-0, u završne sekunde ušlo se s rezultatom 3-3, koji je ostao i nakon posljednje sekunde. Zbog bodova nožnom tehnikom Ivan je slavio u tom izjednačenom dvoboju.

U trećem meču mlađi Kvesić je rutinski nadvisio Senegalca Makhtara Diopa s 2-0.

Sadea Bećirović (-68 kg) osvojila je drugo mjesto u skupini unatoč početnom porazu od Njemice Hannah Riedel 0-1. Uslijedio je trijumf nad Juliet Mc Lachlan s Novog Zelanda s 3-0, a u odlučujućem dvoboju Sadea je stigla do trijumfa protiv Marokanke Nisrine Brouk 2-1, bodom ostvarenim pet sekundi prije kraja.

Kasnije još nastupaju Anđelo Kvesić (+84 kg) i Nikolina Golomboš (+68 kg).

Prema novom formatu natjecanja, sudjeluju po 32 najuspješnija karatista iz svake kategorije, u katama i borbama, u muškoj i ženskoj konkurenciji.

Sudjeluje 384 natjecatelja iz 88 zemalja, a SP u Kairu traje do nedjelje.

