F1 groznica stigla i do političkih klupa: Piastri postao neočekivana tema rasprave

Rasprava o Formuli 1 ušla je čak i u australski Senat. Nakon dramatične Velike nagrade Katara, način na koji je McLaren tretirao Oscara Piastrija postao je tema na političkoj pozornici, što najbolje pokazuje koliko je “F1 groznica” zahvatila Australiju.

Piastri je utrku u Lusailu završio emocionalno “slomljen”, nakon što mu je pobjeda iskliznula iz ruku zbog, kako tvrdi, pogrešne McLarenove strategije. Nepozivanje u boks tijekom sigurnosnog automobila u 7. krugu omogućilo je Maxu Verstappenu da ga preskoči i povisi svoju bodovnu prednost. Iako je Lando Norris četvrtim mjestom ublažio štetu za momčad, Australac nije skrivao frustraciju.

“Nije bilo ništa više što sam mogao napraviti. U retrospektivi je jasno što je trebalo, a o tome ćemo razgovarati unutar tima”, poručio je Piastri.

Priča, međutim, nije stala na stazi. Senator Matt Canavan iskoristio je sasvim službenu saborsku raspravu da upita dužnosnike za mišljenje o mogućoj pristranosti McLarena.

“Je li McLaren pristran protiv Piastrija? Je li mu time uništena borba za naslov?” pitao je Canavan uz smijeh u dvorani, ali s vrlo ozbiljnim podtonom nacionalne frustracije.

Regionalni ministar Anthony Chisholm odgovorio je iskreno:

“Mislim da je dobio nekoliko vrlo grubih odluka ove godine. Moja kćer, koja obožava F1, bit će jako razočarana kad se probudi."

australian politics isn’t real because what do you mean our senators are discussing if mclaren is biased against oscar 😭😭 pic.twitter.com/PJgsggQhIW — mao 🇦🇺 (@freemaowtf) December 1, 2025

Ove frustracije ne vežu se samo uz Katar. Tijekom sezone mediji su često naglašavali da McLaren daje prioritet Landu Norrisu, od kontroverzne timske naredbe na VN Monze do ključnih taktičkih odluka koje su Piastrija koštale vodstva u prvenstvu.

Sve je kulminiralo u Kataru, gdje je McLaren ostao jedina momčad koja nije ušla u boks pod sigurnosnim automobilom, premda je to bio savršen trenutak, pogotovo uz nova pravila o maksimalno 25 krugova po setu guma zbog mogučnosti rupture.

Većina gridova iskoristila je “besplatni” pit-stop, dok su McLarenovi vozači ostali vani i izgubili previše vremena pod zelenom zastavom.Verstappen je bez većeg otpora preuzeo kontrolu, a Piastri ostao bez gotovo sigurne pobjede.

Čak su i drugi šefovi ekipa priznali da su “vrlo iznenađeni” McLarenovom odlukom.

