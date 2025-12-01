FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa!
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'RAGE BAIT' /

Nakon 'six-seven' i 'parasociala' svijet je dobio novu riječ godine: Evo što je smislio Oxford

I tako imamo još jednu riječ godine... Prvo je Dictionary.com odabrao 'six-seven' pa rječnik Cambridge riječ 'parasocial', to ima veze sa zarukama Taylor Swift, a danas je Oxford odabrao svoju - 'Rage bait'. U doslovnom prijevodu - mamac za bijes. 

Možda za to niste čuli, ali sigurno ste bili žrtva rage bait sadržaja. Barem dok ste skrolali po mobitelu. Cilj je da vas takav sadržaj naljuti i razbjesni, a često je provokativan. Nešto slično kao clickbait, naslov vas privuče, a sadržaj razbjesni. S jednim ciljem: da se poveća posjećenost određenoj stranici. Više doznajte u videu.

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
1.12.2025.
23:21
RTL Direkt
Riječ GodineOxford
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx