GOSTI RTL DIREKTA /

Sukob mišljenja o zastavama, simbolima i pjesmama: Nino Raspudić i Tesa Goldstein

Inflacija nam grize plaće i mirovine brže nego u većini drugih zemalja Europske unije. Glavni državni inspektor idućih mjesec dana vršit će dubinsku inspekciju zatvorskog sustava - ali to su sve vijesti od dva, tri dana - ono vječno aktualno su ustaše i partizani. To se klika, "šera", to nas pali.

Na terenu Nogometnog kluba Solin osvanula je iscrtana svastika. Policija traži počinitelja. Paralelno, policija je uhitila devet osoba nakon antifašističkog marša u Rijeci gdje je maskirana skupina bacila baklju na sudionike prosvjeda. To nije bio antifašizam, nego projugoslavenski prosvjed protiv Hrvatske - poručio je to ministar obrane Anušić.

O svemu smo u RTL Direktu razgovarati s Tesom Goldstein, predsjednicom Savjeta za antifašizam SDP-a, i nezavisnim saborskim zastupnikom Ninom Raspudićem.

1.12.2025.
23:10
