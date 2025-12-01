Sukob mišljenja o zastavama, simbolima i pjesmama: Nino Raspudić i Tesa Goldstein

GOSTI RTL DIREKTA /

Inflacija nam grize plaće i mirovine brže nego u većini drugih zemalja Europske unije. Glavni državni inspektor idućih mjesec dana vršit će dubinsku inspekciju zatvorskog sustava - ali to su sve vijesti od dva, tri dana - ono vječno aktualno su ustaše i partizani. To se klika, "šera", to nas pali.

Na terenu Nogometnog kluba Solin osvanula je iscrtana svastika. Policija traži počinitelja. Paralelno, policija je uhitila devet osoba nakon antifašističkog marša u Rijeci gdje je maskirana skupina bacila baklju na sudionike prosvjeda. To nije bio antifašizam, nego projugoslavenski prosvjed protiv Hrvatske - poručio je to ministar obrane Anušić.

O svemu smo u RTL Direktu razgovarati s Tesom Goldstein, predsjednicom Savjeta za antifašizam SDP-a, i nezavisnim saborskim zastupnikom Ninom Raspudićem.