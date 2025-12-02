FREEMAIL
KAPA DOLJE! /

Operacije bez rezova, djeca idu za pet dana kući: Ovako operiraju srce na Rebru

U KBC-u Zagreb posljednje dvije godine bilježe izvanredne rezultate u kardiokirurgiji jer je čak 60 operacija izvedeno potpuno bez otvaranja prsnog koša.

Na istom je operacijskom stolu prije tri tjedna ležao i Silvanus Zlatkov. "Osjećam se savršeno, sutra odlazim 'ća' i kreće odmaranje. Prvu operaciju imao sam još dok sam  bio beba -  rođen sam 2005.", prepričava nam.

Njemu je sad napravljena autotransplantacija srčanih zalistaka. Riječ je o operaciji kod koje se plućni zalistak izuzme iz srca i premjesti na aortnu poziciju. "Cijeli plućni zalistak se premješta na mjesto aortnog", pojasnio je dr. Željko Đurić, specijalist kirurgije iz KBC-a Zagreb. Dosad su operirali više od stotinu djece, a najveća prednost zahvata je to što omogućuje normalan rast djetetova srca. Više pogledajte u prilogu

2.12.2025.
8:11
RTL Danas
