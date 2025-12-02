Tablete za zdravlje ili skupa obmana? Eksplozija potrošnje, svaki treći Hrvat uzima suplemente

I TREND RASTE /

Sigurno ste vi, ili netko koga poznajete, barem jednom posegnuli za dodacima prehrani. Često se preporučuju starijima i trudnicama.

"Koristim ih sad u vrijeme dojenja i koristila sam ih u vrijeme trudnoće u skladu i u dogovoru s liječnicima. I preporuka - kosa je od toga super" govori nam Josipa.

Svaki treći građanin ih koristi, a najčešći suplement koji nam nedostaje, naročito u ovo zimsko vrijeme, je vitamin D. Njega manjka kod čak 40 posto Europljana. Magnezij je odmah iza njega.