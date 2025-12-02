FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa!
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
I TREND RASTE /

Tablete za zdravlje ili skupa obmana? Eksplozija potrošnje, svaki treći Hrvat uzima suplemente

Sigurno ste vi, ili netko koga poznajete, barem jednom posegnuli za dodacima prehrani. Često se preporučuju starijima i trudnicama.

"Koristim ih sad u vrijeme dojenja i koristila sam ih u vrijeme trudnoće u skladu i u dogovoru s liječnicima. I preporuka - kosa je od toga super" govori nam Josipa.

Svaki treći građanin ih koristi, a najčešći suplement koji nam nedostaje, naročito u ovo zimsko vrijeme, je vitamin D. Njega manjka kod čak 40 posto Europljana. Magnezij je odmah iza njega.

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
2.12.2025.
10:16
RTL Danas
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx