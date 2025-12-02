Tomašević o jugoslavenskim zastavama na prosvjedu: 'Sjetite se što je HDZ imao na plakatima'

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević u utorak je tijekom obilaska radova u sklopu dječjeg vrtića Milana Langa te u osnovnoj školi Borovje komentirao optužnicu u aferi Hipodrom, i poručio da ga zanima s kojim dokazima USKOK raspolaže u tom slučaju.

"U ovih pola godine nismo išta vidjeli. Zanima me, kao i cijelu javnost, da vidimo sadržaj optužnice i da počne suđenje da vidimo s kojim dokazima USKOK raspolaže. Ne vidim što se promijenilo u odnosu na lipanj. Ono što je USKOK tada priopćio, jednako je onome što je priopćio prije", kazao je Tomašević.

U ponedjeljak je podignuta optužnica kojom USKOK sumnja da su bivši direktor Kosta Kostanjević iz ustanove Upravljanje sportskim objektima (USO) zaštitarskoj tvrtki svojih suoptuženika nezakonito platio 1,8 milijuna eura i pritom 'zaradio' čak 450 tisuća eura.

U tzv. aferi Hipodrom Uskok je krajem travnja zbog naplate zaštite na hipodromu pokrenuo istragu protiv bivšeg direktora USO Koste Kostanjevića te suvlasnika zaštitarske tvrtke Eurolex Domagoja Galića i njegova oca Slavka Galića.

"Ono što bih očekivao i što se nadam se ćemo saznati je s kakvim dokazima raspolaže USKOK. Trenutačno je javno da su Galići optužili Kostanjevića da su mu dali mito. Budući da su oni zbog druge istrage praćeni godinu dana, bilo bi za očekivati da USKOK ima dokaze. Oko Mikulića cure snimke, detalji, a u ovom slučaju još ništa nismo vidjeli", dodao je zagrebački gradonačelnik.

O antifašističkim marševima

Tomašević je pojasnio da na nedjeljnom antifašističkom maršu nije bio, iako ga je podržao, zato da njegovo pojavljivanje ne bi izgledalo kao da je marš organizirala gradska vlast, a u porukama govornika, rekao je, ne vidi ništa problematično.

"Procijenio sam da bi moje pojavljivanje tamo izgledalo kao da je gradska vlast ili stranka Možemo! organizirala taj skup, a nije, nego građani", poručio je Tomašević na redovnoj konferenciji za medije upitan zašto nije sudjelovao na prosvjednom maršu "Ujedinjeni protiv fašizma".

Naglasio je kako je prosvjed podržao zbog sve "većeg porasta desnog ekstremizma i nasilja od strane desnih ekstremista", što nije samo njegovo mišljenje "već je na to ukazala i SOA."

"U izvješću za 2024. SOA je jasno rekla da je na ekstremno desnoj sceni izražen trend ekstremizma koji želi ukidanje postojećeg demokratskog ustavnog poretka. Tako nešto ne postoji za lijeve ekstremiste. Mi nismo imali nasilje od strane lijevih ekstremista nego pojačane oblike nasilja od strane desnih ekstremista. I bilo kakvi spinovi Vlade neće to promijeniti", poručio je.

Ne vidi da su govornici na prosvjednom maršu rekli "bilo što problematično iz perspektive Ustava i ustavnog poretka".

"A vidjeli smo u nedjelju u Rijeci da su ljudi u crnom i s maskama dizali desnicu u zrak u znak fašističkog pozdrava i uzvikivali ustaški poklič, ali to se pokušava ne vidjeti pa se onda spina na druge stvari i na prosvjed koji je bio u nedjelju i na kojem je bilo 10.000 ljudi u Zagrebu", ustvrdio je.

Tvrdnje da lijeve parlamentarne stranke zagovaraju povratak u Jugoslaviju ocijenio je "potpuno promašenima".

"Ne postoji ni jedna parlamentarna stranka koja bi zagovarala povratak u Jugoslaviju, pa tako ni naša. Uostalom, to nije ni moguće prema sadašnjem Ustavu. Smatram da je Domovinski rat jedan od temelja moderne RH, poštujem sve branitelje koji su dali živote i to pokazujem svake godine u Vukovaru i Kninu", kazao je.

"Bila je čini mi se zastava SR Hrvatske na leđima jedne djevojke - nitko od pametnih stranaka ne zagovara povratak Jugoslavije. Domovinski rat je temelj moderne države i poštujem sve branitelje koji su dali svoje živote za domovinu. A što se tiče zastava, ako postoji nešto protuzakonito, policija to treba istražiti, ali prvo onda moraju istražiti HDZ, koji je platio novac da stavi jugoslavenske zastave na plakate u predizbornoj kampanji", istaknuo je Tomašević.

Pritom je dodao kako su "njegovi zastupnici nosili službenu hrvatsku zastavu".

