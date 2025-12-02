FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa!
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
BACANJE NOVCA ILI? /

Svaki treći Hrvat na suplementima, pojavile se i čudotvorne pilule: 'I tu nasjednu...'

Dodaci prehrani jedna su od najbrže rastućih industrija - Procjenjuje se da vrijede oko 200 milijardi dolara na godinu

2.12.2025.
10:15
Jelena Jularić
Pixabay
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Sigurno ste vi, ili netko koga poznajete, barem jednom posegnuli za dodacima prehrani. Često se preporučuju starijima i trudnicama.

"Koristim ih sad u vrijeme dojenja i koristila sam ih u vrijeme trudnoće u skladu i u dogovoru s liječnicima. I preporuka - kosa je od toga super" govori nam Josipa.

Svaki treći građanin ih koristi, a najčešći suplement koji nam nedostaje, naročito u ovo zimsko vrijeme, je vitamin D. Njega manjka kod čak 40 posto Europljana. Magnezij je odmah iza njega.

"Pacijenti kojima nedostaje magnezija znaju imati grčeve u nogama, nesanicu, zatvore... Ali to se može nadoknaditi i s mineralnom vodom koja u sebi ima magnezija, s određenim namirnicama koje imaju malo veći postotak magnezija kao što su, recimo, sušene marelice", kaže liječnica obiteljske medicine Vjekoslava Amerl Šakić.

Hrana koja se jede u hodu

Zbog sve lošije prehrane, u posljednje vrijeme multivitamine sve više koriste i djeca.

"Lako nabavljamo hranu koja je visoke energetske vrijednosti, koju možemo pojesti u hodu, u tren oka, a s druge strane siromašna je vitaminima i mineralnim tvarima. Rjeđe posežemo za svježim voćem, povrćem, mahunarkama i nizom drugih namirnica, poput cjelovitih žitarica, koje bi nam priskrbile i vitamine, mineralne tvari i dijetalna vlakna", govori nutricionistica Karmen Matković Melki.

Najsigurniji i najpouzdaniji savjetnik svima kojima su u potrazi za suplementima je farmaceut. To je naročito važno u vrijeme kada se nudi sve više upitnih proizvoda.

"Radi se o mrežnim stranicama koje su, primjerice, iz Srbije ili iz Bugarske, gdje se prodaju 'čudotvorni' proizvodi koji rješavaju kronične bolesti za koje moderna medicina nema lijeka, recimo - dijabetes. I tu neki pacijenti, moram reći, nasjednu. To su uvijek akcije od četiri, pet proizvoda za koje se potroši veliki novac, a mi ne znamo što je unutra",  upozorava predsjednica Hrvatske ljekarničke komore Ana Soldo.

Bacanje novca u vjetar

Da su suplementi često prečac na putu ka zdravijem životu i izgledu, smatra trener Tomislav Biščan.

"Spavaj više i kreći se svakodnevno. To je sve što trebaš napraviti. Što se suplementacije tiče, kad iskoristiš sve što možeš iskoristiti iz treninga, dovoljno odmora i kvalitetnog načina života generalno, koji je načelno besplatan, e onda nakon treće, četvrte ili pete godine treniranja možemo razgovarati o nekakvoj suplementaciji koja ti zaista može pomoći na neki način. Sve drugo je, manje-više, bacanje novca u vjetar", smatra kineziolog i trener Tomislav.

Raspon cijena kreće im se od sedam do čak 300 eura, a nekoliko mjeseci potrebno je da promjena bude vidljiva. Stoga je najbolje poslušati savjete stručnjaka.

SuplementiDodaci PrehraniUravnotezena Prehrana
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
BACANJE NOVCA ILI? /
Svaki treći Hrvat na suplementima, pojavile se i čudotvorne pilule: 'I tu nasjednu...'