Svaki treći Hrvat na suplementima, pojavile se i čudotvorne pilule: 'I tu nasjednu...'

Sigurno ste vi, ili netko koga poznajete, barem jednom posegnuli za dodacima prehrani. Često se preporučuju starijima i trudnicama.

"Koristim ih sad u vrijeme dojenja i koristila sam ih u vrijeme trudnoće u skladu i u dogovoru s liječnicima. I preporuka - kosa je od toga super" govori nam Josipa.

Svaki treći građanin ih koristi, a najčešći suplement koji nam nedostaje, naročito u ovo zimsko vrijeme, je vitamin D. Njega manjka kod čak 40 posto Europljana. Magnezij je odmah iza njega.

"Pacijenti kojima nedostaje magnezija znaju imati grčeve u nogama, nesanicu, zatvore... Ali to se može nadoknaditi i s mineralnom vodom koja u sebi ima magnezija, s određenim namirnicama koje imaju malo veći postotak magnezija kao što su, recimo, sušene marelice", kaže liječnica obiteljske medicine Vjekoslava Amerl Šakić.

Hrana koja se jede u hodu

Zbog sve lošije prehrane, u posljednje vrijeme multivitamine sve više koriste i djeca.

"Lako nabavljamo hranu koja je visoke energetske vrijednosti, koju možemo pojesti u hodu, u tren oka, a s druge strane siromašna je vitaminima i mineralnim tvarima. Rjeđe posežemo za svježim voćem, povrćem, mahunarkama i nizom drugih namirnica, poput cjelovitih žitarica, koje bi nam priskrbile i vitamine, mineralne tvari i dijetalna vlakna", govori nutricionistica Karmen Matković Melki.

Najsigurniji i najpouzdaniji savjetnik svima kojima su u potrazi za suplementima je farmaceut. To je naročito važno u vrijeme kada se nudi sve više upitnih proizvoda.

"Radi se o mrežnim stranicama koje su, primjerice, iz Srbije ili iz Bugarske, gdje se prodaju 'čudotvorni' proizvodi koji rješavaju kronične bolesti za koje moderna medicina nema lijeka, recimo - dijabetes. I tu neki pacijenti, moram reći, nasjednu. To su uvijek akcije od četiri, pet proizvoda za koje se potroši veliki novac, a mi ne znamo što je unutra", upozorava predsjednica Hrvatske ljekarničke komore Ana Soldo.

Bacanje novca u vjetar

Da su suplementi često prečac na putu ka zdravijem životu i izgledu, smatra trener Tomislav Biščan.

"Spavaj više i kreći se svakodnevno. To je sve što trebaš napraviti. Što se suplementacije tiče, kad iskoristiš sve što možeš iskoristiti iz treninga, dovoljno odmora i kvalitetnog načina života generalno, koji je načelno besplatan, e onda nakon treće, četvrte ili pete godine treniranja možemo razgovarati o nekakvoj suplementaciji koja ti zaista može pomoći na neki način. Sve drugo je, manje-više, bacanje novca u vjetar", smatra kineziolog i trener Tomislav.

Raspon cijena kreće im se od sedam do čak 300 eura, a nekoliko mjeseci potrebno je da promjena bude vidljiva. Stoga je najbolje poslušati savjete stručnjaka.