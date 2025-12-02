Doznajemo! Svih devet uhićenih iz Rijeke pušteno na slobodu: 'Uzvikivali su ZDS i dizali desnicu u vis'

RTL Danas doznaje da je devetero uhićenih koji su u Rijeci bacali petarde i baklje na sudionike antifašističkog marša u nedjelju - pušteno na slobodu.

Riječ je o osam punoljetnih osoba u dobi između 21 i 37 godina te jednom maloljetniku - potvrdila nam je primorsko- goranska policija.

Protiv njih su podneseni optužni prijedlozi zbog počinjenja prekršaja protiv javnog reda i mira zbog uzvikivanja pozdrava 'Za dom spremni' i dizanja desne ruke u vis.

Maskiranjem i odijevanjem u tamnu odjeću stvarali nemir

"Policija je protiv okrivljenika podnijela optužne prijedloge zbog počinjenja prekršaja iz članka 5. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira zbog uzvikivanja pozdrava 'Za dom spremni' i istovremenog dizanja desne ruke u vis, odnosno članka 13. istog Zakona na način da su na drugi način, prikrivanjem identiteta (maskiranjem) odijevanjem u tamnu odjeću s kapuljačom i lica prekrivenog odjevnim predmetom time stvarali nemir i nesigurnost, kako kod ostalih građana koji su tada bili na navedenom javnom mjestu, tako i onih koji su takvo ponašanje vidjeli u sredstvima javnog priopćavanja, ali i zbog nasrtanja na jednog sudionika javnog okupljanja", kažu nam iz PU primorsko-goranske.

Tijekom jučerašnjeg dana svi okrivljenici dovedeni su na nadležni općinski sud gdje su nakon saslušanja pušteni na slobodu, a presuda će biti donijeta naknadno.

Kriminalističko istraživanje se i dalje nastavlja.

POGLEDAJTE VIDEO: Marš u Zagrebu, Josip: 'Previše desničarskih stvari se događa u Hrvatskoj'