Čudo na Rebru! Mladić operiran kao Schwarzenegger: 'Bilo me je strah...'

U KBC-u Zagreb posljednje dvije godine bilježe izvanredne rezultate u kardiokirurgiji jer je čak 60 operacija izvedeno potpuno bez otvaranja prsnog koša.

Na istom je operacijskom stolu prije tri tjedna ležao i Silvanus Zlatkov.

"Osjećam se savršeno, sutra odlazim 'ća' i kreće odmaranje. Prvu operaciju imao sam još dok sam bio beba - rođen sam 2005.", prepričava nam.

Njemu je sad napravljena autotransplantacija srčanih zalistaka. Riječ je o operaciji kod koje se plućni zalistak izuzme iz srca i premjesti na aortnu poziciju.

"Cijeli plućni zalistak se premješta na mjesto aortnog", pojasnio je dr. Željko Đurić, specijalist kirurgije iz KBC-a Zagreb. Dosad su operirali više od stotinu djece, a najveća prednost zahvata je to što omogućuje normalan rast djetetova srca.

Peti dan kod kuće

"Rezultat je fantastičan - dijete u intenzivnoj njezi je jedna dan, drugi dan vadi se dren, nema cijeljenja rane, rez je 5 do 7 centimetara, kozmetički rezultat je odličan, a dijete ide kući peti dan nakon operacije", rekao je dr. Dražen Belina.

Operacije se izvode pomoću 3D kamera i dugih instrumenata, toliko preciznih da liječnici srce i praktički ne vide.

Minimalno invazivna kirurgija primjenjuje se i kod mitralnog zalistka.

"Rezovi su veličine 3 do 4 centimetara, smješteni u pazušnoj liniji i gotovo nevidljivi", objašnjava prof. Hrvoje Gašparović, predstojnik Klinike za kardijalnu kirurgiju.

Pacijenti se vraćaju svakodnevnim aktivnostima iznenađujuće brzo, potvrđuje nam to i Danijel koji je operiran 10. studenog.

"Tri tjedna nakon operacije sam ovdje. Naravno da me bilo strah, ali morate vjerovati ljudima koji to rade", govori nam.

Prosječna lista čekanja za ove zahvate iznosi 109 dana. Ravnatelj KBC-a Zagreb, prof. Fran Borovečki, ističe kako Klinika ne planira stati.

"Vrlo brzo govorit ćemo i o njihovim postignućima u robotskoj kirurgiji", rekao je prof. Borovečki.

Silvanus se prije operacije ohrabrio i zanimljivom informacijom: "Čuo sam da je i Arnold Schwarzenegger imao istu operaciju kao ja. Bilo mi je zanimljivo to saznati."

Najstariji pacijent koji je prošao zahvat imao je 52 godine, a najmlađi je bila beba od samo devet mjeseci.