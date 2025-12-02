Reakcije građana dok Hrvatsku prekriva smog: 'Slavonski Brod se guši'

GLEDAJTE U 19 SATI! /
Cijeli niz hrvatskih gradova jutros se probudio s vrlo lošom ili čak izuzetno lošom kvalitetom zraka.
Prema podacima Ministarstva zaštite okoliša najgore je u Slavonskom Brodu, Sisku, Kutini i na nizu lokacija u Zagrebu gdje situaciji ne pomaže ni magla. Državni hidro-meteo-rološki zavod za velik dio kontinentalne Hrvatske prognozira vrlo lošu kvalitetu zraka i za iduće dane, te preporuča smanjenje intenzivnih aktivnosti na otvorenom, pogotovo ako osjetite simptome poput nadraženih očiju ili kašlja.
