FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa!
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
TEMA DANA /

Reakcije građana dok Hrvatsku prekriva smog: 'Slavonski Brod se guši'

Cijeli niz hrvatskih gradova jutros se probudio s vrlo lošom ili čak izuzetno lošom kvalitetom zraka.

Prema podacima Ministarstva zaštite okoliša najgore je u Slavonskom Brodu, Sisku, Kutini i na nizu lokacija u Zagrebu gdje situaciji ne pomaže ni magla. Državni hidro-meteo-rološki zavod za velik dio kontinentalne Hrvatske prognozira vrlo lošu kvalitetu zraka i za iduće dane, te preporuča smanjenje intenzivnih aktivnosti na otvorenom, pogotovo ako osjetite simptome poput nadraženih očiju ili kašlja.

Pitali smo i vas u našoj redovitoj rubrici: Brine li vas loša kvaliteta zraka u hladnijim mjesecima? 

Odgovore naših čitatelja pogledajte u videu

 

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
2.12.2025.
17:27
RTL Danas
Onečišćenje ZrakaPitali Smo VasLoša Kvaliteta Zraka
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx