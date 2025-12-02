Hoće li Srđan Mlađan na novu robiju? DORH: 'Dokazat ćemo osnovanost sumnje u počinjenje'

PITANJE SVIH PITANJA /

Policajci naoružani do zuba u utorak su doveli najokrutnijeg hrvatskog ubojicu Srđana Mlađana na varaždinski Županijski sud, gdje mu je potvrđena optužnica. Podignuta je nakon RTL-ovog dokumentarca Dosje Jarak.

Mlađana, koji je nakon trostrukog ubojstva za dvije godine trebao biti pušten na slobodu, sada tereti za kaznena djela zbog kojih mu prijeti novi višegodišnji zatvor.

"Na optužnom vijeću nije odlučivano o krivnji, i vjerodostojnosti dokaza, već samo zaključak da dokazi na kojima se ona zasniva opravdavaju njezino podizanje i opravdana sumnja da je djelo počinjeno", kazao je Igor Pavlic, glasnogovornik varaždinskog Županijskog suda.

Zamjenik županijske državne odvjetnice u Varaždinu, Goran Supančić uvjeren je u snagu dokaza. "Mi smo sve dokaze naveli u optužnici i dokazat ćemo izvođenjem tih dokaza osnovanost sumnje u počinjenje kaznenih djela."

Ključno svjedočanstvo u 'Dosjeu Jarak'

Srđana Mlađana tereti se poticanje na teško ubojstvo, protupravno oduzimanje slobode. A sve nakon što je njegov kum i cimer u zatvoru olakšao dušu u 'Dosjeu Jarak' i rekao da Mlađan ima listu za odstrel.

"Srđan ima jednu bilježnicu koja mu je oduzeta zbog sigurnosnih razloga... u kojoj on opisuje kome, što i zbog čega će raditi kad izađe van. Tražio je da ja ubijem ljude koje se nalaze u toj bilježnici", kazao je Željko Bijelić.

Zapisivao je, kaže Bijelić sve vrlo detaljno, a zgrozilo ga je kada je rekao što bi s djevojkom s kojom se vjenčao u zatvoru.

Srđan Mlađan više je proživio u zatvoru nego na slobodi. Želi li se osvetiti, kako kaže njegov kum, sud tek mora dokazati, a time i poticanje na teško ubojstvo za što je propisana višegodišnja kazna zatvora od 10 do 40 godina. Više doznajte u prilogu