Ne stišavaju se reakcije na marš protiv fašizma: 'U nedjelju sam se probudio usred '41.-e'

Ne stišavaju se političke reakcije na nedjeljni prosvjed 'Ujedinjeni protiv fašizma' održan u četiri hrvatska grada. I dok oporba brani poruke okupljenih, dio desnih zastupnika tvrdi da su prosvjedi bili “skupovi nostalgičara bivše države”.

Prosvjedni marševi protiv fašizma, izazvali su i incidente 'ljudi u crnom' koji su se pojavili na kontrastrani u Rijeci i Zadru. Zastupnik u Saboru Ivica Baksa ističe pojavu ideoloških podjela umjesto rješavanja konkretnih i hitnih problema građana.

„Legao sam u subotu u krevet, zaspao sam u 2025., da bi se u nedjelju naizgled probudio usred '41., kao da je Hrvatska odjednom ponovno podijeljena na ustaše i partizane“, kazao je.

Prosvjed koji je ministar obrane Anušić nazvao projugoslavenskim, gradonačelnik Zagreba Tomašević je podržao, ali na njemu nije bio. Kaže, kako ne bi izgledalo da ga organizira Grad ili stranka. Više doznajte u prilogu