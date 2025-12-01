fašizma' organizirala je u nedjelju u Zagrebu, Rijeci, Zadru i Puli" /> fašizma' organizirala je u nedjelju u Zagrebu, Rijeci, Zadru i Puli" /> fašizma' organizirala je u nedjelju u Zagrebu, Rijeci, Zadru i Puli" />
OŠTRA REAKCIJA /

Anušić o maršu: 'To nije bio antifašistički prosvjed, nego čisti prosvjed protiv Hrvatske'

Anušić o maršu: 'To nije bio antifašistički prosvjed, nego čisti prosvjed protiv Hrvatske'
Foto: David Jerkovic/pixsell

Inicijativa 'Ujedinjeni protiv fašizma' organizirala je u nedjelju u Zagrebu, Rijeci, Zadru i Puli

1.12.2025.
17:07
Hina
David Jerkovic/pixsell
Jučerašnji prosvjedi “Ujedinjeni protiv fašizma” nisu bili antifašistički nego protiv Hrvatske i projugoslavenski, izjavio je u ponedjeljak u Bruxellesu ministar obrane Ivan Anušić.

 “Pratio sam poruke, simbole i mogu zaključiti samo jedno, to nije bio prosvjed protiv fašizma. To je bio čisti prosvjed protiv Hrvatske, rekao bih projugoslavenski, a možda još nešto žešće od projugoslavenskog”, rekao je Anušić, koji je u Bruxellesu sudjelovao na sastanku ministara obrane država članica EU-a.

 Anušić je rekao da je to zaključio iz transparenata i poruka, među kojima je bio i jedan na ćiriličnom pismu.

Inicijativa "Ujedinjeni protiv fašizma" organizirala je u nedjelju u Zagrebu, Rijeci, Zadru i Puli prosvjedne marševe s kojih je poručila da ne pristaje na zastrašivanja i podjele u društvu.

Prosvjednici su poručili da se fašizam danas u društvu vidi "u svakom napadu na radnika, dostavljača na minimalcu samo zato jer je druge boje kože", "u svakom izgovorenom 'Za dom spremni' u Hrvatskom saboru, bez srama i sankcija", "na ulici, među crnim kapuljačama koje prijete nacionalnim manjinama".

POGLEDAJTE VIDEO Šime Erlić osudio današnji incident na prosvjednom maršu: 'Nije bilo dobro..'

Ivan AnušićAntifašizamProsvjed
