Doznajemo: Policija uhitila devet osoba zbog napada u Rijeci, procurila nova snimka

U nedjelju se u Rijeci održavao skup Ujedinjeni protiv fašizma. Prije samog početka, pojavila se skupina maskiranih ljudi koji su vrijeđali okupljene na Jadranskom trgu, bacali petarde i veličali NDH.

RTL Danas doznaje da je policija uhitila devet ljudi.

Nakon skupa, zamaskirani dvojac bacio je baklju prema kafiću u kojem se nalazila gupa građana i organizatora. Organizatori su danas poslali priopćenje u kojem tvrde da policija nije osigurala zaštitu i sigurnost građana.

O privođenjima se oglasila policija.

"U nedjelju, 30. studenoga od u Rijeci je održan prosvjed 'Ujedinjeni protiv fašizma'. Navedeno javno okupljanje policija je audio-vizualno snimala sukladno čl. 79. Zakona o policijskim poslovima i ovlastima.

Policija je identificirala veći broj osoba vezano za protupravna ponašanja počinjena tijekom i nakon održavanja navedenog javnog prosvjeda. U službenim prostorijama policije trenutno se nalazi devet osoba koje su uhićene te je nad njima u tijeku kriminalističko istraživanje.

Protupravna ponašanja zabilježena su početkom održavanja javnog okupljanja na Jadranskom trgu gdje je skupina osoba ometala održavanje prosvjeda te po završetku javnog okupljanja gdje su nepoznate osobe, po izjavama svjedoka, bacile baklje u njihovom smjeru dok su boravile na terasi ugostiteljskog objekta.O svemu utvrđenom javnost će biti pravovremeno obaviještena", rekli su.

Reagirali na izjave Ive Rinčić

Stranka Možemo reagirala je na izjave gradonačelnice Ive Rinčić o skupu građana Ujedinjeni protiv fašizma, na izostanak zaštite od strane policije te su podigli kaznenu prijavu protiv nepoznatih počinitelja u crnom.

"Možemo: Da, gradonačelnice, to je podjela na dobro i zlo - i nema nesvrstanih", naslov je priopćenja.

"Gradonačelnica koja ne vidi da su se njeni građani u nedjelju okupili kako bi digli glas protiv nasilja, zabrana, prijetnji i mržnje - svrstala se uz one koji relativiziraju pojave novog fašizma u našem društvu. Policija, pak, svojim izostankom djelovanja i propuštanjem da zaštiti građane, otvara brojna pitanja i daje dojam nejednakog postupanja po kaznenom zakonu.

Rijeka - Gradonačelnica Iva Rinčić imala je potrebu objasniti javnosti zašto u nedjelju nije bila sa svojim sugrađanima na skupu Ujedinjeni protiv fašizma i zašto taj skup nije podržala.

Riječankama i Riječanima već je izostanak njene javne podrške bio vrlo jasna poruka, a objašnjenjem da se nije priključila jer je za neke 'antifašizam veličanje kulta Josipa Broza Tita, žalovanje za Jugoslavijom i borba protiv svih vrijednosti povezanih s nacijom i sa Hrvatskom', uvrijedila je 2000 svojih sugrađana koji su jučer hrabro poručili da im je dosta nasilja i zabrana. Uvrijedila je i sve one koji su htjeli, a iz bilo kojeg razloga nisu mogli, jučer biti na skupu Ujedinjeni protiv fašizma.

'Slijepa je pored zdravih očiju'

Gradonačelnica koja ne vidi razliku između nasilnika koji bacaju baklje i petarde među ljude uzvikujući ZDS! i građana koji su se okupili da takvom nasilju kažu - dosta! - slijepa je pored zdravih očiju.

Gradonačelnica koja ne razumije da su se njeni građani u nedjelju okupili kako bi digli glas upravo za slobodu i obranu pozitivnih društvenih vrijednosti izraslih na temeljima antifašizma, svojim se 'nerazumijevanjem' svrstala uz sve one koji izvrću i relativiziraju, kako povijesne istine, tako i sve pojave novog fašizma koji uzima maha u našem društvu.

Da, gradonačelnice, to je podjela - na dobro i zlo, na nasilje i nenasilje, na zabrane i slobodu, na nepoštivanje zakona i poštivanje zakona, na agresivne ulične obračune i mirne prosvjede, na zatucane i pametne... to je podjela u kojoj ne možete ostati po strani. Prejasna je, prekonkretna je da biste je mogli, u maniri svoje 'nesvrstanosti', koristiti za održavanje vlastite tehnokraktske 'neutralnosti'.

Ta podjela ima svoje izvore, ima svoje reprezente, ima, nažalost, i projekciju budućnosti koja nije nimalo lijepa ako se agresija i nasilje ne počnu sprječavati i ne dokinu sad, dok još nije prekasno.

'Pogledajte čiji ste aplauz dobili'

Pogledajte u komentarima na društvenim mrežama kakve poruke prate ove skupove protiv fašizma koji su se održali u 4 grada u Hrvatskoj. Pogledajte i profile ljudi koji podržavaju vašu 'neutralnost' i bit će vam jasno, iako je već i bilo jasno, u koju skupinu ste se svrstali i čiji aplauz ste dobili. A onda pogledajte i koje ste sve ljude razočarali okrećući im leđa nakon što su vas u svibnju podržali i dali vam povjerenje da vodite i zastupate Rijeku i riječki način života - tolerantan, miroljubiv, otvoren i hrabar.

Da, dobili ste mandat mijenjati Rijeku, ali u kontekstu vaše relativizacije fašizma i antifašizma, poruka 'To namjeravam i učiniti' koju ste poslali - djeluje stravično.

Jer mijenjati Rijeku, nakon što 2000 riječkih građana korača protiv nasilja i fašizma, a vi im se ne pridružujete, značiti samo jedno - vi želite drugačiju Rijeku.

Vaša 'najoštrija osuda svakog oblika nasilja' isprazni je pamflet jer dok ga 'najoštrije osuđujete', zapravo ga relativizirate. Jučerašnje nasilje ima zakrabuljeno lice, desnicu u zraku, povik 'za dom spremni' i NDH, i ima petarde i baklje koje baca među vaše građane. A vi pritom smišljate priopćenje o svojoj neutralnosti.

To što ste napisali da će 'Rijeka uvijek biti u prvim redovima borbe protiv svakog oblika mržnje i nasilja' je, krajnje licemjerno, ali nadamo se, i točno. Rijeka je već sada u prvim redovima te borbe ali u toj borbi nema riječke gradonačelnice.

Izostankom adekvatne reakcije jučer se može 'pohvaliti' i policija.

'Nismo se osjećali sigurno'

Nažalost moramo konstatirati da se uz policiju jučer nismo osjećali sigurno. Unatoč pravovremenim upozorenjima o dojavi skupljanja maskirane grupe u crnom, nespremni su ih dočekali, dozvolili da bacanje petardi u ljude potraje zaista dugo, sve uz skandiranje naziva Nezavisne države Hrvatske i izvikivanje pokliča ZDS.

Tom prilikom, dakle, policija NIJE pravovremenom reakcijom spriječila tu grupu u samom dolasku do trga bočnom ulicom, NIJE legitimirala okupljene zamaskirane osobe, NIJE privela one koji su bacali pirotehnička sredstva u ljude i izvikivali zabranjene pokliče te, naposlijetku, NIJE zaštitila mirno okupljene građanke i građane.

S obzirom na to da smo u Rijeci svjedočili uhićenjima zbog mirnog i nenasilnog razvijanja palestinske zastave, propuštanje djelovanja od strane policije u ovim visoko opasnim situacijama je zaista zabrinjavajuće i otvara brojna pitanja. Jedno od njih je pitanje (ne)ujednačenog postupanja po zakonima Republike Hrvatske u pogledu procesuiranja počinitelja.

Mi ćemo kao odgovorne građanke i građani podići kaznenu prijavu protiv nepoznatih počinitelja koji su jučer doveli u opasnost ljude bacanjem pirotehničkih sredstava, izazivali nerede i koji su javno poticali na nasilje i mržnju te dostaviti dokaze. Tražit ćemo da isti budu adekvatno procesuirani.

Gradonačelnici Rinčić poručujemo da, umjesto da smišlja nemušta (ali i opasna) opravdanja za svoje ne(su)djelovanje, upotrijebi sva dostupna sredstva da se informira o epilogu policijskog djelovanja i provjeri je li policija poduzela sve korake za identifikaciju i procesuiranje počinitelja", stoji u priopćenju.

