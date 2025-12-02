Dinamov junak iz Gorice najavio Hajduk: 'Trebamo se postaviti kao prvaci i ići na tri boda'

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

UOČI DERBIJA /

Dinamo je pobjedom u Velikoj Gorici preskočio Hajduk i došao do prvog mjesta prvenstvene ljestvice. A upravo je Hajduk sljedeći protivnik Dinama.

Prvi vječni derbi završio je 2:0 pobjedom Dinama na Poljudu golovima Arbëra Hoxhe i Monsefa Bakrara.

"Spremni ih dočekujemo prvi na ljestvici i trebamo se postaviti kao lideri i kao prvaci. Jednostavno ih trebamo nadigrati i ići na sva tri boda od prve minute," rekao je strijelac Dinamova drugog pogotka u Velikoj Gorici Marko Soldo uoči utakmice s Hajdukom.

Utakmica Dinama i Hajduka na rasporedu je u subotu, 6.12., u 15 sati.