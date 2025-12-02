Dinamo s tri riječi opisao nastup protiv Gorice
Dinamo se javio na društvenim mrežama
U posljednjem susretu 15. kola hrvatskog nogometnog prvenstva Dinamo je u ponedjeljak na gostovanju pobijedio Goricu sa 2-0 preuzevši vrh ljestvice.
Golove za Dinamo zabili su Monsef Bakrar (34) i Marko Soldo (90+2). "Modri" su od 75. minute igrali bez isključenog Luke Stojkovića.
Nakon teškog poraza u Lilleu, "Modri" su slavili u Turopolju. Momčad Marija Kovačevića se pobjedom vratila na prvo mjesto HNL-a i time bar malo isprala gorak okus nakon "francuske pljuske" u Europskoj ligi.
Dan nakon utakmice Dinamo je na društvenim mrežama objavio nekoliko fotografija s utakmice protiv Gorice i uz njih napisao sljedeće tri riječi:
"Srce na terenu!"
Dinamo sada vodi sa 31 bodom, Hajduk ima 30, a Slaven Belupo je treći sa 22 boda. Gorica je osma sa 18 bodova.
Iduće kolo donosi najveći derbi hrvatskog nogometa, ogled Dinama i Hajduka u subotu na maksimirskom stadionu.
POGLEDAJTE VIDEO: Obrvan poludio na time-outu! 'Cure, pa ovo se ne radi ni na treningu'