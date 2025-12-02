FREEMAIL
PORUKA ZA JAVNOST /

Dinamo s tri riječi opisao nastup protiv Gorice

Dinamo s tri riječi opisao nastup protiv Gorice
Foto: Slavko Midzor/pixsell

Dinamo se javio na društvenim mrežama

2.12.2025.
18:52
M.G.
Slavko Midzor/pixsell
U posljednjem susretu 15. kola hrvatskog nogometnog prvenstva Dinamo je u ponedjeljak na gostovanju pobijedio Goricu sa 2-0 preuzevši vrh ljestvice.

Golove za Dinamo zabili su Monsef Bakrar (34) i Marko Soldo (90+2). "Modri" su od 75. minute igrali bez isključenog Luke Stojkovića.

Nakon teškog poraza u Lilleu, "Modri" su slavili u Turopolju. Momčad Marija Kovačevića se pobjedom vratila na prvo mjesto HNL-a i time bar malo isprala gorak okus nakon "francuske pljuske" u Europskoj ligi.

Dan nakon utakmice Dinamo je na društvenim mrežama objavio nekoliko fotografija s utakmice protiv Gorice i uz njih napisao sljedeće tri riječi:

"Srce na terenu!"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by GNK Dinamo (@gnkdinamo)

Dinamo sada vodi sa 31 bodom, Hajduk ima 30, a Slaven Belupo je treći sa 22 boda. Gorica je osma sa 18 bodova.

Ispraćaj Sanjina Španovića bit će u srijedu, 3. prosinca 2025. u 14 sati na Krematoriju na Mirogoju u Zagrebu. Obitelj moli da umjesto vijenaca i cvijeća taj novac donirate Klubu roditelja nedonoščadi PALČIĆI na njihov IBAN HR7024020061101173226.

Iduće kolo donosi najveći derbi hrvatskog nogometa, ogled Dinama i Hajduka u subotu na maksimirskom stadionu.

POGLEDAJTE VIDEO: Obrvan poludio na time-outu! 'Cure, pa ovo se ne radi ni na treningu'

Društvene MrežeDinamoHnk GoricaHnl
Dinamo s tri riječi opisao nastup protiv Gorice