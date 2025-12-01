Modrić otkrio dosad nepoznati detalj iz Real Madrida: 'Ronaldo mi je samo to rekao'

Luka Modrić (40), najveći hrvatski nogometaš u povijesti i zvijezda talijanskog Milana, gostovao je u emisiji "(Ne)Uspjeh prvaka" u kojoj je sa Slavenom Bilićem razgovarao o svojoj velikoj karijeri i otkrio neke nepoznate detalje.

Modrić je najveće uspjehe u karijeri doživio s Real Madridom, u kojemu je proveo 13 godina i čiji je najtrofejniji igrač u povijesti.

U Real je Modrić stigao iz engleskog Tottenhama 2012. godine i u Madridu se zadržao do ovoga ljeta. Stadion Santiago Bernabeu postao je njegov dom u kojemu na utakmicama vlada nevjerojatna atmosfera.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Da Bernabéu “guta” osjetio sam već kad sam s Tottenhamom igrao protiv Reala u četvrtfinalu Lige prvaka. Na zagrijavanju, Ćorluka i ja trčimo, a ja imam osjećaj da mi je publika doslovno nad glavom. To je taj respekt i ta vrsta straha koju protivnici osjećaju kad igraju protiv Reala. Upravo to izdiže klub. Navijači nisu ultra glasni, osim u najvećim utakmicama, ali podrška je nevjerojatna. Taj osjećaj koji stadion daje teško je opisati dok ga sam ne doživiš", rekao je Modrić.

'Ušao sam među zvijeri'

Potom je opisao kako je izgledao njegov dolazak u Real Madrid.

"Sjećam se prvog dana, prošao sam liječnički pregled, imao predstavljanje, a popodne smo trenirali. Prvi me dočekao Iker Casillas i poželio mi dobrodošlicu. Ulazim u svlačionicu, a unutra sve jedan veći od drugoga: Cristiano, Higuaín, Alonso… Cristiano je bio na masaži i samo je rekao: “Napokon si došao.” Ušao sam među zvijeri. U glavi sam odmah imao cilj, nametnuti se i pokazati da sam pravi. Takav mi je mentalitet", rekao je Luka.

Njegov početak u Madridu nije bio lagan, no misao da je dolazak možda bila pogreška nikada mu nije prošla kroz glavu.

"Niti u jednom trenutku. Bio sam sretan što sam ondje, što mogu trenirati s takvim klasama i biti dio takvog kluba. Kroz treninge sam odmah osjetio da je to moje mjesto. Igrao sam protiv tih igrača i ranije, i već tada sam osjetio da se mogu nositi s njima, koliko god situacija bila teška."

"Real nije dobro krenuo, Mourinho je bio trener, a upravo je on najzaslužniji što sam došao. Tražio je mene i nikoga drugog. Klub mu je tada nudio mnoge druge opcije, ali on je inzistirao. Moram pohvaliti i Levyja – držao je riječ. On je uvijek bio težak pregovarač; teško je pustio Balea, Kanea, Berbatova… U jednom se trenutku i Real dvoumio, htjeli su Silvu, Matu, Cazorlu… No Mourinho je tada imao moć, a Florentino Pérez ga je obožavao, i danas ga obožava. Mourinho je rekao: 'Ili Luka ili nitko.' To je napravilo razliku. Mogao je reći da će čekati, ali nije, i zbog toga sam mu neizmjerno zahvalan. I danas se čujemo. Jedino mi je žao što nisam duže radio s njim", poručio je.

POGLEDAJTE VIDEO: Ovako je prošla ključna utakmica Hrvatske: Japan je bio bolji...