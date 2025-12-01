Potresi u LaLigi: 'Suci su nam uzeli naslov, a sad to ponavljaju oni koje je plaćala Barca'

Real je treći put zaredom kiksao protiv momčadi iz donjeg dijela tablice. Nakon što je uzeo samo bod protiv Rayo Vallecana i Elchea, isti je scenarij ponovio i u 14. kolu, odigrao je 1-1 protiv Girone našeg Dominika Livakovića, koja se nalazi u zoni ispadanja. Girona je povela golom Azzedinea Ounahija u 45. minuti, a Real je do boda došao preko Kyliana Mbappéa, koji je u 67. minuti realizirao jedanaesterac nakon prekršaja nad Viniciusom.

Real prepustio prvo mjesto aktualnom prvaku

Tim remijem Real je prepustio prvo mjesto aktualnom prvaku Barceloni. Nakon novog posrtaja, iz kluba su žestoko napali sudačku organizaciju, uvjereni da su u posljednjim utakmicama oštećeni za nekoliko jedanaesteraca. RMTV, službena klupska televizija, objavila je:

“Real ima četiri boda manje zbog Negreirinih sinova”.

Podsjetimo, tužiteljstvo u Barceloni je u ožujku 2023. podiglo optužnicu za korupciju protiv Barcelone i bivših predsjednika Josepa Marije Bartomeua i Sandra Rosella. Tereti ih se da su od 2001. do 2018. Joseu Mariji Enriquezu Negreiri, bivšem potpredsjedniku sudačke komisije, i njegovoj tvrtki isplatili ukupno 8,4 milijuna eura.

Prema optužbama, Negreira im je zauzvrat delegirao suce koji su Barceloni odgovarali i jamčio da će odlučivati u njezinu korist. U tom razdoblju klub je u prvom mandatu vodio i aktualni predsjednik Joan Laporta, no on nije obuhvaćen optužnicom. Aferu su razotkrili novinari radijske postaje Ser Catalunya, objavivši nalaz porezne uprave nakon uvida u poslovanje Negreirine tvrtke Dasnil 95.

Barcelona je na račun te tvrtke između 2016. i 2018. uplatila 1,4 milijuna eura, dok je na Negreirin privatni račun od 2001. do 2018. sjelo ukupno sedam milijuna eura, kada je prestao obnašati dužnost drugog čovjeka španjolske sudačke organizacije.

Klub je priznao uplate, ali ih je opravdao na sljedeći način:

“Navedene iznose platili smo kao vanjskom tehničkom konzultantu koji nam je izrađivao videokompilacije nastupa sudaca. Te snimke koristili smo za analizu njihova stila i načina suđenja kako bismo u skladu s tim pripremili igrače. Angažiranje takvih tvrtki uobičajena je praksa među profesionalnim klubovima.”

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Zbog svega toga Real se sada poziva na Negreiru i tvrdi da namjerne sudačke pogreške na njegovu štetu pomažu Barceloni da se vrati na vrh. Nakon utakmice u Gironi, Real Madrid TV ozbiljno je doveo u pitanje rad glavnog suca De Burgosa Bengoetxee i postupanje VAR-a, tvrdeći da ključne situacije nisu pregledane te da su odluke izravno utjecale na rezultat.

'Nije dosuđen čisti penal na Rodrygu'

“Jedanaesterac na Viniciusu dosuđen je potpuno opravdano, tu nema nikakve sumnje. Ni kod onoga na Rodrygu nema dileme, ali Pulido Santana u VAR sobi nije upozorio De Burgosa Bengoetxeu. Kod Mbappéa smo uvećali snimku i jasno se vidi kako Álex Moreno u kaznenom prostoru svojom lijevom nogom udara u njegovu lijevu nogu. Da je sudac to vidio, dosudio bi penal ili bi barem detaljno proučio snimku. Problem je što ga nitko nije pozvao da situaciju pogleda. Ni tada, ni kod Rodryga. Te dvije akcije bile su, što se rezultata tiče, presudne”, poručuju iz Reala.

“Imamo četiri boda manje zbog sinova Negreire i zbog pogrešaka ili nepravilnosti koje se događaju, bilo od strane De Burgosa Bengoetxee, bilo onoga koji je bio drugi dan u Vallecasu, a Fran Soto sve to opravdava.

Prije nekoliko dana rekao je da ne vidi snimku, ali da je uvjeren kako je postojao prekršaj Bellinghama, iako ga na snimci nema. Dakle, unaprijed opravdava nepravilnosti i namještanja, što se jasno vidi, dok sve pokušava prikriti slučajem Negreira.”

Prema RMTV-u, baskijski sudac sustavno oštećuje Real: “Sudac koji je danas dijelio pravdu jedan je od onih s najviše velikih i grubih pogrešaka na naš račun kad god nam sudi. Statistike postoje, ali najgore su snimke i činjenica da ga iz VAR-a nisu zvali. Isto se dogodilo s ona dva boda u Vallecasu, a sada se ponovilo s ove dvije situacije koje su mogle značiti dva penala i dva boda koja je Real Madrid propustio uzeti.”

'Suci su nam prošle sezone pojeli šest bodova viška'

Osvrnuli su se i na prošlu sezonu: “Što se dogodilo prošle godine kad je Real Madrid imao šest bodova prednosti ispred onih koji su 17 godina plaćali Negreiru? Dogodilo se ono protiv Espanyola, kada Romero nije isključen; zatim u Pamploni; pa na Bernabéuu, s nepostojećim penalima na Tchouameniju, gdje je, usput, opet sudio De Burgos Bengoetxea…

Tako je nestalo šest bodova prednosti koje je Real imao. U ovakvim situacijama, kroz ovakve nepravilnosti, suci ti podmeću nogu. A najgore je što ih njihov predsjednik, čovjek koji je odgovoran, opravdava. Dovoljno je pogledati organizacijsku shemu Saveza i tko upravlja VAR-om.”

