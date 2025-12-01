Legenda bez kočnica, Soldić golica maštu, Vaha lud na Dinamo, boksač o promjeni kod Hrvata

Današnji život vrlo je brz, pa se ponekad ne stigne ni sve vidjeti. Portal Net.hr donosi specijal - "Ako ste propustili" - presjek ekskluzivnih tekstova, podcasta i intervjua u sportskoj rubrici Net-hr-a.

Prošli tjedan počeli smo s prvim izdanjem - Ako ste propustili.

Legenda prekinula šutnju, Kostelić o opasnim pothvatima, a evo kako smo izgubili TOP igračicu

Nakon Ako ste propustili, imali smo i standardni Vikend Retrovizor.

Ludnica! Petarda Rijeke uzburkala duhove, skijaški vikend za zaborav, Modrićev dječački san

Od Šoštarića, Zovka, Bašića, Ivića do Lončarevića

Imali smo gostovanje Nenada Šoštarića u "Maksanovom korneru".

"Iznenadila ne Nikolićeva odluka, a jedno me pogodilo".

Šoštarić nam je pričao i o nadolazećem rukometnom EP-u 2026. Što možemo očekivati, treba li se bojati skandinavskog monopola i kako protiv 'stroja za mljevenje mesa'?

Šoštarić nam je govorio i o ženskoj rukometnoj reprezentaciji,, o vojskovođama i vojnicima, te Ivici Obrvanu.

"'Ne napadam nikog, ali jedna stvar me jako boli".

Rukometna legenda Zdravko Zovko iskreno je pričao Dominiku Franculiću o problemima ženske rukometne reprezentacije uoči SP-a:

"Nismo na dobrom putu".

Mirko Bašić bio je gost specijala Net.hr-a Karijera nakon karijere. Pričao nam je o svom malom poslovnom carstvu.

"Jedno je bilo ključno".

Dražen Forgač Forgy, predsjednik FNC promocije, došao je na RTL i odgovarao na sva naša pitanja.

"Ono što sam vidio od Bojkovića je najbolje dosad".

Filip Ivić javio nam se i odlučio progovoriti o svom novom transferu u Meškov iz Bresta, kao i dramatičnih 5 mjeseci koji su iza njega. Po prvi put Filip Ivić je o tome pričao baš za Net.hr.

"Svašta se izdogađalo. Bio je to jedan od najtežih perioda moje karijere, već sam bio lud'.

Kako se približavala utakmica 5. kola Europske lige između Lillea i Dinama (4-0), pojačavali smo pisanje o tom tematici. Ilija Lončarević je Maju Gašparcu prije utakmice bio vrlo jasan.

Tomečak i Prskalo bili su jasni

Je li Dinamova kriza završila prije teškog ispita u Europi? 'Nadam se da je Kovačević toga svjestan'

Ivan Tomečak govorio je Roku Silovu o Rijeci i njegovom susretu s AEK-om iz Larnace.

Tomečak nam je najavio i utakmicu Dinama...

"Bit će teško za Dinamo. Lille jedna ozbiljna momčad, koja dobro stoji u francuskom prvenstvu, gdje su četvrti. Dinamo sigurno očekuje jedna teška utakmica jer je Lillova ekipa savršeni spoj mladih talentiranih igrača i starijih iskusnih igrača, te ih neće biti lako zaustaviti".

Najtrofejniji igrač Rijeke Andrej Prskalo uoči utakmice Rijeke s AEK-om iz Larnace naveo je.

"Gotovo sam siguran da će Rijeka na Rujevici, nošena navijačima i pobjedom protiv Hajduka, uzeti najmanje bod".

Utakmica protiv Lillea nije dobro prošla za Dinamo. Zagrebački plavi odigrali su ispod nivoa, a Vahid Halilhodžić bio je vrlo kritičan prema nastupu Dinama. Vaha je bio nemilosrdan u razgovoru s Majom Gašparcem, a njegove riječi odjeknule su Hrvatskom.

Iste večeri, Robert Špehar nam je isto odlučio bez zadrške analizirati Dinamo u Lilleu. Što se dogodilo Dinamu u Lilleu? Jedna stvar navijače Plavih boli više od rezultata....

"Vidite li sad razliku četvrte momčadi Ligue 1 i druge momčadi SHNL-a?! Velika je to razlika u kvaliteti i klasi, nebo i zemlja. Znao sam slušati nevjerojatne komentare, kao, ma francuska liga, kao, ovo - ono. Francuska liga ne valja, nije dobra?! Ljudi dragi, francuska liga je Liga petice, SHNL je daleko svjetlosnim godinama od Liga petice."

"Krivaca je mnogo, ali Dinamo si jednu stvar jednostavno nije smio dopustiti", tvrdi Dominik Franculić u svom komentaru.

Sep u Maksanovom korneru uoči FNC 25

Kako se približavao spektakularni FNC 25 event u Varaždinu, tako smo i mi dali gas. Hrvoje Sep došao je na RTL, ušao u studio Net.hr-a i govorio o FNC 25, boksu i promijeni svijesti, odnosno navika kod Hrvata zbog platforme VOYO. Martin Batur je za Sepa MMA borac koji prkosi zakonima fizike...

"Batur je izuzetno zanimljiv borac. Djelomično podsjeća na Toma Aspinalla ili Ciryla Ganea – vrlo snažan, fizički impozantan, a kreće se s lakoćom kao da je lakaš".

Sep je pričao i o aktualnim boksačkim temama. Ipak je on poznati i priznati hrvatski profesionalni boksač. Dotaknuo se Mosesa Itaume, novog Mike Tysona, Filipa Hrgovića, Marka Martinjaka i meča Jake Paul - Anthony Joshua. Sep otkriva i kako je imao potpisan ugovor za veliki meč u Londonu protiv visoko rangiranog protivnika, no borba je otkazana uz obrazloženje da nije bio "dovoljno boksački aktivan". To je, prema Sepu, samo simptom dubljeg problema u svijetu plemenite vještine.

"Borilački sport je došao u fazu gdje borci imaju jedan do dva nastupa godišnje, što je po meni kriminalno malo," istaknuo je Sep, ne skrivajući frustraciju trendovima gdje sportaši aktivno treniraju, a u ring ulaze prerijetko. Kako bi izbjegao slične probleme u budućnosti i zadovoljio pravilnike koji zahtijevaju svježe rezultate, uskočio je u ring protiv Aleksa Kesića i ekspresno završio posao, iskoristivši formu pripremanu za London.

Novi Mike Tyson mijenja lice i naličje boksa: 'To što se priča o njemu je istina' - tvrdi Hrvoje Sep.

Sep se dotaknuo fenomena streaming platformi, točnije platforme VOYO, te načina na koji je ona utjecala na promjenu svijesti domaće publike kada je riječ o plaćanju za sportski sadržaj. FNC i platforma VOYO sinkronizirano obaraju sve rekorde i mijenjaju svijest javnosti.

Roberto Soldić stao pred našu kameru, ne samo on

Mislili ste da se ovaj fenomen nikad neće dogoditi? Došlo je do velike promjene navika Hrvata.

Savo Lazić je kazao ovo:

"Iskustvo je na strani poljskog borca, ali mislim da će Batur to rutinski pobjediti'

Bili smo i na pressici i vaganju uoči FNC 25 eventa i razgovarali s borcima. Roberto Soldić otkrio nam je kako nije isključeno da se bori i u FNC-u, jer su mu vrata FNC-a uvijek otvorena.

"Sprema li se u FNC-u apsolutna senzacija? 'Pričali smo, sve je moguće".

Na FNC 25 eventu Vehmir Džakmić pričao je s većim brojem boraca. Jedan od njih je bio i Ilić...

Iza kulisa FNC 25: Ilić otkriva tajne Bojkovićeva mentalnog pristupa pred povratak.

I Vaso je stigao u Varaždin: 'Nisam mogao gledat od kuće, morao sam doći'.

Croata odabrao novog protivnika, evo što je napravio iza kulisa spektakularnog FNC 25 eventa.

Desmae je pobijedio Bojkovića u Varaždinu pa nam otkrio: 'Zbog ovoga sam bio pod velikim pritiskom'.

Stošić: 'Mislim da taj poraz od Kite nitko nije očekivao'.

Ivica Ivić popeo se na krov svijeta. Veteran borilačkih sportova Ivica Ivić za Hrvatsku osvojio zlato na svjetskom prvenstvu, hrvatska reprezentacija kickboxinga u sveukupnom poretku druga na svijetu!

"Bog me bacao na dno pa valjda rekao: 'Ajde uzmi to zlato!'... A onda sam prijatelju razvalio arkadu".

Razgovarali smo s Ivanom Vitasovićem o FNC 25 eventu i ostalim temama. Intervju je bio opsežan.

Prvak kakvog nikad niste vidjeli: 'To što Tomašević radi Thompsonu je debilana'

POGLEDAJTE VIDEO: Rok Krušič progovorio poslije velikog nokauta: Što se zapravo dogodilo u večerašnjoj borbi?