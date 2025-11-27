Bivši Dinamov igrač uoči utakmice koja može izbrisati krizu iz sjećanja: 'Bit će teško...'

Dinamo večeras igra utakmicu Europske lige protiv Lillea u Francuskoj. 'Plavi' su pobjedama protiv Karlovca u Kupu i Varaždina u HNL-u izašli iz krize koja ih je "tresla" više od mjesec dana – od Lokomotive do Istre, a sada idu na najteže gostovanje ove godine.

Trener Dinama Mario Kovačević na press konferenciji uoči utakmice upozorio je kako "treba biti oprezan budući da je Lille ozbiljan protivnik iz jake lige, no kako svi u Modrom taboru vjeruju da Dinamo ima šanse." Osim toga, trener Kovačević otkrio je i dio planova što se tiče postave te potvrdio da će Ivan Filipović braniti i u ovoj utakmici. Još ne znamo hoće li na desnom beku igrati mladi Noa Mikić, koji je "položio ispit" protiv Varaždina, ili nešto iskusniji Mateo Lisica, kojem to ipak nije prirodna pozicija.

Za komentar utakmice nazvali smo desnog beka Rudeša i bivšeg igrača Dinama i Rijeke Ivana Tomečaka. On navodi kako je "Lille jedna ozbiljna momčad, koja dobro stoji u francuskom prvenstvu, gdje su četvrti", te upozorava kako "Dinamo sigurno očekuje jedna teška utakmica jer je Lillova ekipa savršeni spoj mladih talentiranih igrača i starijih iskusnih igrača, te ih neće biti lako zaustaviti".

Sličnog su stava i kladionice. One smatraju da je Lille veliki favorit. Koeficijent na njihovu pobjedu iznosi 1,55, dok je na Dinamo čak 7,00. Iako je jasno da će ova utakmica biti pravi test za Dinamo i pokazatelj je li se vratio u formu s početka sezone, gdje je mlatio sve pred sobom, bitno je napomenuti da smo tek na pola puta grupne faze Europske lige. Do sada je Dinamo u četiri utakmice skupio sedam bodova, jedan više od Lillea, koji je posljednju utakmicu izgubio u Beogradu kod Crvene zvezde.

Dinamo utakmicu protiv Lillea igra od 18:45, a nakon njega utakmicu igra i Rijeka u 21:00. Što je o toj utakmici rekao Ivan Tomečak, pročitajte ovdje.

