Igrač koji je igrao u najvećim europskim utakmicama Rijeke prokomentirao dvoboj protiv AEK-a

Rijeku, nakon spektakularne utakmice protiv Hajduka u kojoj je Splićanima nanijela najteži ligaški poraz u njihovoj povijesti, čeka dvoboj Konferencijske lige protiv ciparskog AEK-a iz Larnace.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Momčad s juga Cipra neporažena je sa sedam bodova u tri kola, uz gol-razliku 5:0, te se trenutačno nalazi na visokom četvrtom mjestu, dok je u ciparskom prvenstvu treća s dva boda zaostatka za vodećim Pafosom. Jedan od onih koji najbolje može prokomentirati ovaj susret je Ivan Tomečak. Za vrijeme Tomečakova boravka u klubu Rijeka je pobijedila Stuttgart i Feyenoord te izvukla neriješeno protiv Lyona, Real Sociedada, Real Betisa i Seville. Nakon epizode u Rijeci, Tomečak je igrao u nekoliko klubova, uključujući ukrajinskog velikana Dnipro i belgijski Club Brugge, a 2022. otišao je na posudbu u Pafos na Cipru.

"Rijeci neće biti lako, čeka je jedan dobar protivnik, ali ne treba ga se plašiti. Kada se pogleda ekipa AEK-a, to je klasična ciparska momčad u kojoj su većina igrača stranci, ali to nisu neke velike zvijezde. Oni su ozbiljna ekipa, što dokazuje i njihova pozicija na tablici – na visokom četvrtom mjestu sa sedam bodova. Ipak, računam da je Rijeka na Rujevici blagi favorit za tu utakmicu", poručio je Tomečak.

Među poznatijim igračima AEK-a su Zlatan Alomerović, vratar koji je velik dio mladosti proveo u Borussiji Dortmund, bivši mladi hrvatski reprezentativac Hrvoje Miličević te bivši napadač Udinesea Riad Bajić.

Podsjećamo, Rijeka je Konferencijsku ligu otvorila porazom protiv armenskog Noaha, nakon čega su slijedila pobjeda protiv Sparte iz Praga i remi s gibraltarskim Lincolnom. AEK je, s druge strane, natjecanje otvorio visokom pobjedom 4:0 protiv nizozemskog AZ-a, zatim senzacionalno pobijedio Crystal Palace, pa remizirao protiv škotskog Aberdeena.

Utakmica Rijeke i AEK-a igra se u četvrtak u 21:00.

Tablice omogućuje Sofascore

POGLEDAJTE VIDEO: Nevrijeme zadesilo Gibraltar: Vrijeme ne ide po ruku aktualnom hrvatskom prvaku