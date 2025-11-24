Najteži poraz ikad nije dovoljna kazna? Šuška se o odlasku jako bitnog igrača iz Hajduka

U prošlotjednom Jadranskom derbiju “Bili” su izgubili od “Bijelih” 5:0 u Rijeci i tako doživjeli najteži poraz u HNL-u ikad. Dosad je to bio poraz 5:1 od Varteksa na Poljudu u kolovozu 2001. godine.

Tada je hat-trick zabio Miljenko Mumlek, a navijače Bijelih dodatno boli što je ovaj novi poraz stigao protiv drugog najvećeg suparnika u Hrvatskoj. A i ovog puta je krucijalan bio hat-trick jednog drugog igrača - Tonija Fruka, koji je splitskom sastavu zabio tri pogotka. A upravo ta tri pogotka mogla bi ga vratiti u mjesto gdje je proveo dobar dio tinejdžerskih dana – Italiju. Naime, kako piše Novi list, svoje skaute na Jadranski derbi poslali su Liverpool, AC Milan, Udinese, Parma, Twente, Sassuolo i još neki klubovi, a prvi “pick” bili su Toni Fruk i hajdučki “Capitan America” Rokas Pukštas. Ima i drugih zanimljivih igrača, poput Hajdukova stopera Branimira Mlačića, koji je nedavno ušao u krug statistički najboljih igrača glavom do 21. godine, gdje je zauzeo peto mjesto, ali i Rijekina krila Dominika Thaqija, koji je ovaj susret započeo na klupi. Nakon utakmice trener Hajduka poručio je kako bi bilo “glupo” bilo što analizirati nakon 5:0 poraza.

Nakon ovog poraza Hajduk je prvi s 29 bodova, bodom više od drugog Dinama, dok je Rijeka na osmom mjestu.

