Krivaca je mnogo, ali Dinamo si jednu stvar jednostavno nije smio dopustiti

Dinamo je u četvrtak igrao peto kolo Europske lige na sjeveru Francuske, u Lilleu. Očekivanja za gostovanje nisu bila visoka kod navijača Dinama. Vjerojatno bi većina navijača Plavih potpisala čak i poraz uz neku pristojnu partiju i skupo prodavanje kože. Međutim, niti to se nije dogodilo.

Dinamo je doživio novu europsku sramotu. Lille je potpuno nadigrao Dinamo, čak i bez 3-4 prvotimca i bez, dojam je, sto posto zalaganja, Francuzi su s lakoćom pregazili Dinamo. "Pregledali smo njihove poraze od PAOK-a i Crvene zvezde i zaključili da im se ne smije ostavljati prostor iza leđa. Ako to uspijemo zatvoriti, vjerujem da možemo nametnuti svoju igru", najavio je uoči utakmice Mario Kovačević.

Sve o Dinamu čitajte na portalu Net.hr.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

I upravo je to Dinamo propustio napraviti već u 21. minuti kada je Felixa Correia pobjegao iza leđa Noi Mikiću, nitko nije izlazio na Haraldssona koji se nesmetano šetao kroz sredinu terena i onda našao sjajno rješenje. Filipović je bio neodlučan, nije suzio kut i Felix je lako poentirao za 1:0. Zabili su Francuzi još tri laka pogotka, a moglo ih je biti i više.

Foto: Sameer Al-doumy/afp/profimedia

Odgovora Dinama nije bilo. Nije bilo visokog pritiska, niski blok nije funkcionirao kako je to nekada znao u Europi (pa i protiv Fenera), a vezna linija Lillea Bentalebom i Andreom je potpuno izbacila iz utakmice Mišića i Zajca i tako je izostao i srednji pritisak Dinama.

Nije zadovoljio nitko

Apsolutno ništa nije bilo dobro u igri Dinama. Prvotna ideja da se dugim loptama traži napadač koji bi spustio loptu za krila i Ljubičića nije bila dobra jer Dinamo jednostavno nema devetku za takvu igru. Presing smo vidjeli tek u drugom poluvremenu, a tada je bio strašno nedorečen, a zamjene igrač za igrača nisu donijele ništa.

Sve o Europskoj ligi čitajte na portalu Net.hr.

Pojedinačno gledajući, niti jedan od igrača Dinama nije zadovoljio, a kolektivno je izostalo ono što je znalo krasiti Dinamo u europskim utakmicama prošlih godina. Nije bilo volje niti želje da se parira kvalitetnijem suparniku. Nije bilo vatre kod igrača, nije bilo apsolutno ničega za što bi se navijači Dinama uhvatili i malo amnestirali ekipu.

Ocjena za ovu predstavu je vrlo jednostavno - nedovoljan. Lille se više namuči protiv amaterske momčadi u francuskom Kupu, nego što se namučio protiv Dinama. To je upravo ono što si Dinamo nikako nije smio dopustiti u ovome trenutku. Lako za bodove, na njih nitko nije ni računao na ovom gostovanju.

POGLEDAJTE VIDEO: Dinamo nakon prvog poluvremena u velikom zaostatku za Lilleom