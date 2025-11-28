Što Dinamu treba i koliko bodova je potrebno za drugi krug Europske lige?

Dinamo je nakon pet kola Europske lige na 7 bodova, što je 23. mjesto u ukupnom poretku. Teški poraz od Lillea 4-0 u u četvrtak navečer u Francuskoj dodatno je zakomplicirao situaciju, a momčad više nema puno prostora za kiks. U preostala tri kola Dinamo mora skupljati bodove kako bi ostao unutar prve 24 momčadi koje nastavljaju natjecanje. Nakon odličnog ulaska Dinama u novu europsku sezonu i pobjeda protiv Fenerbahčea u Zagrebu (3-1) i Maccabija iz Tel Aiva u Bačkoj Topoli (1-3), Dinamo u posljednja tri sraza ne zna za pobjedu.

U Malmou je odigrao 1-1, protiv Celte u Zagrebu izgubio 3-0, a Lille je točka na i lošem europskom periodu zagrebačkih plavih u Europi. Dinamova gol-razlika je negativna (7-10) zbog visokih poraza u Španjolskoj i Francuskoj. Dinamo se trenutno nalazi na samom rubu zone koja vodi u play-off. Portal Net.hr donosi sve o kalkulacijama što se tiče Dinamovog plasmana u drugi krug Europske lige.

Kako funkcionira novi format Europske lige?

U ligaškom sustavu više nema skupina. Umjesto toga, svih 36 klubova nalazi se u jednoj ljestvici, a svaki klub igra osam utakmica. Četiri doma i četiri u gostima, samo protiv različitih protivnika. Nakon tih osam kola:

klubovi od 1. do 8. mjesta idu izravno u osminu finala

klubovi od 9. do 24. mjesta igraju play-off (drugi krug)

klubovi od 25. do 36. mjesta ispadaju iz Europe

Kod izjednačenog broja bodova gledaju se gol-razlika, postignuti golovi i broj pobjeda. Zato su visoki porazi, poput onih protiv Celte (0-3) i Lillea (0-4), dodatni teret. Ruše gol-razliku i guraju u probleme, a u ovom formatu gol-razlika izravno odlučuje o plasmanu.

Koliko bodova Dinamu treba za prolazak?

Prema analizama statističkih modela korištenih tijekom prošle i ove sezone, prag prolaza u top 24 najčešće se kreće ovako:

11 bodova – praktički siguran prolaz

10 bodova – vrlo velika vjerojatnost prolaza, ali ne 100 %

9 bodova – nesigurna zona, ovisi o rezultatima drugih klubova i gol-razlici

8 ili manje – gotovo sigurno nedovoljno

U prošlogodišnjim projekcijama 10 bodova donosilo je preko 90 % šanse za prolaz, dok je 11 osiguravalo gotovo izvjestan nastavak natjecanja. Dakle, procjena je da će ove sezone Dinamu isto trebati od 10 do 11 bodova za nastavak natjecanja.

S kim Dinamo igra do kraja natjecanja?

Do kraja ligaške faze slijede još tri utakmice:

Real Betis (doma)

FCSB (doma)

Midtjylland (u gostima)

Raspored je povoljniji nego u uvodnom dijelu natjecanja, ali situacija i dalje zahtijeva maksimalnu koncentraciju.

Scenariji

1. Najbolji scenarij – još 4 boda (ukupno 11)

Ako Dinamo osvoji najmanje četiri boda u preostale tri utakmice, završit će na 11. To je bodovni učinak koji gotovo sigurno vodi u drugi krug. U tom slučaju Dinamo bi trebao:

obavezno pobijediti FCSB

uzeti barem bod protiv Betisa ili iznenaditi u Danskoj

Sve iznad toga (šest bodova) donosi skok prema sredini ljestvice i lakšeg suparnika u doigravanju.

2. Realan, ali riskantan scenarij – 3 boda (ukupno 10)

S deset bodova Dinamo ima dobre šanse za prolaz, ali i dalje postoji rizik zbog loše gol-razlike. U toj kombinaciji Dinamo bi:

gotovo sigurno morao pobijediti FCSB

zatim se nadati da izravna konkurencija ne upiše previše iznenađenja

3. Zona neizvjesnosti – 2 boda (ukupno 9)

Devet bodova ponekad može biti dovoljno, ali samo ako se više drugih rezultata "posloži". U tom slučaju Dinamo bi se kretao oko pozicija 20.–24., a njegova sudbina ovisila bi o rezultatima konkurencije i gol-razlici.

4. Negativni scenarij – 0 ili 1 bod (7–8 ukupno)

Ako Dinamo u tri kola osvoji jedan bod ili ne osvoji ništa, realno je izvan Europe. S toliko malo bodova, prolazak je moguć tek u teoriji.

Što Dinamu treba osim bodova?

Pobjede na Maksimiru

Utakmice protiv Betisa i FCSB-a ključne su. FCSB je direktan rival iz donje polovice poretka i tu pobjeda mora biti imperativ.

Stabilnija obrana

Sedam primljenih golova u dvije utakmice pokazuje da obrana treba hitnu stabilizaciju. U formatu gdje gol-razlika odlučuje, Dinamo si ne smije dopustiti novi visok poraz.

Reakcija nakon Lillea

Nakon teškog poraza nužno je podići samopouzdanje momčadi i vratiti agresiju u igru. Svaki bod od sada je presudan.

Rezultati konkurencije

Dinamu odgovara da klubovi koji su iza njega ne ostvaruju iznenađujuće pobjede protiv jačih suparnika. Poredak je zgusnut, a nekoliko rezultata može lako promijeniti sve.

Stvar je jasna

Minimalni cilj: 10 bodova – realna šansa za prolaz

Sigurna zona: 11 bodova – prolaz bez pritiska drugih rezultata

Sve ispod toga vodi u neizvjesnost i ovisnost o gol-razlici

Pobjeda protiv FCSB-a je nužna, a uz nju Dinamu treba barem još jedan pozitivan rezultat kako bi Zagreb i ove zime gledao europsko proljeće.

