Navijači Dinama oglasili se urnebesnim i oštrim komentarima: 'Ovo je bilo jedino gore od nas'

Dinamo je u petom kolu Europske lige izgubio od Lillea 4:0 na gostujućem terenu. Dinamo nije samo izgubio nego je nadigran i posramljen.

Francuski sastav je poveo u 21. minuti golom Felixa Correije. U 36. je Ngal Mukau povećao na 2-0, a nova dva gola Lille je zabio u drugom poluvremenu. Prvo je Hamza Igamane bio strijelac za 3-0 u 69. minuti, dok je konačnih 4-0 postavio Benjamin Andre u 86. minuti.

Navijači Dinama, logično, vrlo su nezadovoljni rezultatom i predstavom njihovih igrača, a to nezadovoljstvo nisu propustili podijeliti na društvenim mrežama.

"Jedino signal od Arene je bio gori od nas"

"Jedini respect na današnjoj tekmi ide Boysima"

"Problem je što nema krvi, hrabrosti, muda, rizika, ideje, kreacije, želje, zalaganja, kemije, igre....nema NIČEGA. Nema mirisa, okusa ni boje. A grb na dresu stoji i podsjeća na neka dobra stara vremena."

"Nemojte se vraćati u Zagreb, hvala"

"Premalo je Boban smanjio ugovore"

"Nadam se da će trener nastaviti s nedavnom praksom, pa će se nakon pressica, prestati pojavljivati i na poslu."

"Možda nismo dobili, ali smo zato imali 0 udaraca u okvir gola"

