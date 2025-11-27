Javio nam se najtrofejniji igrač Rijeke i 'zapalio' Kvarner: Pazite što je majstor rekao

Uoči krucijalne utakmice Rijeke s ciparskim AEK-om iz Larnace razgovarali smo s kapetanom Rijeke i najtrofejnijim igračem u povijesti kluba – Andrejom Prskalom.

Prskalo, koji se ovog ljeta iz Opatije vratio u Rudar iz Labina, klub u kojem je započeo karijeru, bio je kapetan i neizostavan član prve postave aktualnog prvaka Hrvatske kada su 2016./17. osvojili svoj prvi naslov u povijesti. Te je godine Rijeka uzela i Kup, a za Net.hr je predvidio današnju utakmicu te prokomentirao kako je bilo igrati u Europi i kakav pritisak osjećaju igrači uoči velikih utakmica.

Foto: Luka Stanzl/pixsell

Rijeka je branitelj naslova, no nije dobro krenula u sezonu. Kako gledate na te rezultate i pobjedu protiv Hajduka?

"Da, krenuli su nešto slabije – zašto je tako, to samo igrači koji su tamo znaju. Došlo je i do promjene trenera, a znate, kada god dođe novi trener, treba mu vremena. Prema mojim informacijama, dobro se radi u klubu, dosta se trenira i sada se to počelo pokazivati. Što se tiče pobjede protiv Hajduka, ona će im sigurno biti vjetar u leđa uoči utakmice i može im samo biti motivacija za pobjedu."

Dakle, očekujete pobjedu protiv AEK-a?

"Gledajte, AEK ima tri boda više od Rijeke, pobjede protiv Crystal Palacea i AZ-a ne mogu biti slučajnost, a i treći su u prvenstvu. Svakome se može dogoditi neka slabija utakmica, kao što je bila ona protiv Aberdeena, ali AEK je treći u prvenstvu i treći u Europi. No, gotovo sam siguran da će Rijeka na Rujevici, nošena navijačima i pobjedom protiv Hajduka, uzeti najmanje bod. Iako vjerujem da može pobijediti i uzeti ta tri boda koja bi joj bila vrlo bitna u borbi za prolaz dalje."

Rijeka je više puta bila blizu prolasku grupe u Europi za vrijeme vašeg boravka u klubu. Najbliže ste bili 2017./18., kada vam je u skupini s Milanom, AEK-om i Austrijom iz Beča falio samo bod. Stvara li to igračima određeni pritisak?

"Mislim da igrači nisu nužno previše opterećeni takvim stvarima. Više je to neki pozitivan utjecaj koji ih gura nego nešto što im stvara pritisak. Zaista vjerujem da to mogu iskoristiti i pobjedom gotovo osigurati prolaz dalje."

Ako Rijeka zaista pobijedi, vjerojatno bi ponovila uspjeh koji joj je samo jednom pošao za rukom – dočekati Novu godinu u Europi. Naime, Rijeka je prvi put dočekala Novu godinu u Europi 1979./80., kada je u Kupu pobjednika kupova najprije pobijedila belgijski Beerschot, pa češku Lokomotivu Košice, da bi onda ispala u četvrtfinalu od Juventusa. Prošle je sezone sedam bodova, koliko bi Rijeka imala ako pobijedi AEK, bilo dovoljno, a navijače Bijelih trebala bi obradovati i činjenica da nema problema s ozljedama u momčadi. Jedini igrač koji će propustiti ovaj susret je Niko Janković, koji i dalje odrađuje suspenziju iz prvog kola, gdje je na gostovanju u Armeniji kod Noaha Sanda Perkovića dobio crveni karton.

Utakmicu Rijeke i AEK-a sudi Irac Rob Hennessy, a utakmica se igra u 18:45 sati.

