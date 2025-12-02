Kovačeviću stigla sjajna vijest za derbi s Hajdukom

Dinamo je u ponedjeljak pobijedio Goricu i preuzeo prvo mjesto na tablici. U toj utakmici ključni igrač Plavih, albanski ofenzivac Arber Hoxha, zbog ozljede na nosilima iznesen s terena, a sada su se pojavile dobre informacije o njegovom zdravstvenom stanju.

Iako je njegov izlazak s terena u Velikoj gorici izgledao jako dramatično i strahovalo se da neće moći zaigrati nadolazećeg vikenda u najvećem derbiju HNL-a protiv Hajduka, čini se da situacija nije tako alarmantna.

Sportske novosti javljaju da Hoxha ipak nije teže ozlijeđen i da će moći zaigrati protiv Hajduka.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Hoxha nije sudjelovao u rekreacijskom treningu u utorak, dan nakon utakmice s Goricom, ali kod njega nema problema i bit će u konkurenciji za utakmicu s Bijelima na Maksimiru.

Ispraćaj Sanjina Španovića bit će u srijedu, 3. prosinca 2025. u 14 sati na Krematoriju na Mirogoju u Zagrebu. Obitelj moli da umjesto vijenaca i cvijeća taj novac donirate Klubu roditelja nedonoščadi PALČIĆI na njihov IBAN HR7024020061101173226.

Hoxha je stradao nakon što mu je igrač Gorice Ognjen Bakić uletio u koljeno, a to se nije ni trebalo dogoditi jer je trebao izaći s terena prije tog starta, no sudac Mateo Erceg u tom trenutku nije dopustio zamjenu.

Sumnjalo se da se teže ozlijedio, no očito je taj strah bio neopravdan i to je sjajna vijest za trenera Dinama Marija Kovačevića koji na Hoxhi dobrim dijelom bazira svoju igru.

POGLEDAJTE VIDEO: Ovako je prošla ključna utakmica Hrvatske: Japan je bio bolji...